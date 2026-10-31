nesreća
DEVOJKA POGINULA U STRAVIČNOJ NESREĆI KOD ZAJEČARA: Auto sleteo s puta i isprevrtao se, potpuno je spljeskan (video)
- Na putu Zaječar–Knjaževac, kod Vratarnice, poginula je 30-godišnja žena iz Velikog Jasenovca kada je pežo sleteo s puta i prevrnuo se.
- Tri osobe su zbrinute u Zdravstvenom centru Zaječar sa teškim povredama, a automobil je potpuno uništen.
Slušaj vest
Jedna žena (30) iz Velikog Jasenovca poginula je jutros na putu Zaječar–Knjaževac, na izlazu iz sela Vratarnica u pravcu Knjaževca, u saobraćajnoj nesreći.
Prema dostupnim informacijama, do nesreće je došlo kada je automobil marke „pežo“ sleteo sa kolovoza i prevrnuo se. Nakon nesreće, tri osobe su zbrinute u Zdravstvenom centru Zaječar i imaju teške povrede.
Prizori sa mesta nesreće su stravični, a automobil u kojem je bila nastradala devojka je potpuno zgužvan.
Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru utvrđuju se sve činjenice i okolnosti pod kojima se tragedija dogodila.
(Magnum)
Reaguj
Komentariši