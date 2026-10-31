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Jedna žena (30) iz Velikog Jasenovca poginula je jutros na putu Zaječar–Knjaževac, na izlazu iz sela Vratarnica u pravcu Knjaževca, u saobraćajnoj nesreći.

Prema dostupnim informacijama, do nesreće je došlo kada je automobil marke „pežo“ sleteo sa kolovoza i prevrnuo se. Nakon nesreće, tri osobe su zbrinute u Zdravstvenom centru Zaječar i imaju teške povrede.

Prizori sa mesta nesreće su stravični, a automobil u kojem je bila nastradala devojka je potpuno zgužvan.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru utvrđuju se sve činjenice i okolnosti pod kojima se tragedija dogodila.

(Magnum)

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