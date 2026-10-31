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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Novom Sadu, uhapsili su S. V. (31) i S. K. (31) iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo nasilničko ponašanje.

Policija traga za još jednom osobom za koju se sumnja da je učestvovala u izvršenju ovog krivičnog dela.

Kako se sumnja, oni su 28. oktobra, u blizini Sportsko-poslovnog centra „Spens“ u Novom Sadu, oborili na zemlju i više puta rukama i nogama udarili jednog muškarca.