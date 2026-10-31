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Policija je na tragu grupi osoba koja već danima preko društvenih mreža pokušava da diskredituje javne ličnosti i državne institucije, kao i kompanije bitne za funkcionisanje ekonomije, sa ciljem da destabilizuje ekonomski sistem Srbije i stvori opštu nestabilnost.

Kako se nezvanično saznaje, aktivnost ove grupe se već danima pažljivo prati, a već od početka sledeće nedelje može se očekivati i hapšenje odgovornih. Neki od nalogodavaca su već poznati policiji, a podršku je dobila i od Eurojust-a, Agencije EU za saradnju u pitanjima krivičnog prava.

Jedan primer ove akcije koja za cilj ima destabilizaciju desio se posle saopštenja NBS o oduzimanju dozvole za rad ALTA banci. Ova grupa je, naime, zloupotrebila spisak najvećih srpskih kompanija sa sajta APR (Agencija za privredne registre), i podelila ga na društvenim mrežama uz lažnu tvrdnju da je reč o deponentima Alta banke, čime je direktno pokušana destabilizacija finanijskog sistema države.

Ove poruke se već satima dele na društvenim mrežama, ali i šalju preko Whatsapp-a i Vibera.

Poznato je da ova grupa deluje organizovano, preko naloga na društvenim mrežama koji su nedavno napravljeni, specijalno za ovu svrhu, i da prvo pokrenu neku "osetljivu temu", a zatim je masovno komentarišu, dezinformišući javnost sa ciljem da destabilizuju finansijski i bezbednosni sistem države.

Oni pokušavaju da se infiltriraju u studentske grupe na društvenim mrežama, koristeći "avatar" sa rednim brojem tri, i tamo targetiraju određene ličnosti, institucije i kompanije, predstavljajući se lažno kao predstavnici studenata.

Njih možete "detektovati" tako što je uglavnom reč o nalozima koji do pre 5-6 dana nisu ni postojali, a imaju nijednu ili po jednu-dve objave, sve u vezi sa navodnim "aferama" i "otkrićima".