Ne­mo­j­te ići gla­vom kroz zid. Uko­li­ko ste me­na­džer, ne­mo­j­te ula­zi­ti u ri­zi­č­ne po­slo­ve. Ako ste izlo­že­ni oči­ma jav­nos­ti, bu­di­te...

Ne sme­te bi­ti ba­ha­ti i pre­te­ri­va­ti u za­h­te­vi­ma. Ako se po­sve­ti­te svo­joj krea­ti­v­nos­ti, mo­že­te ostva­ri­ti du­go­go­di­šnji san. B...

U po­slu oba­ve­zno odre­di­te prio­ri­te­te. Apli­ci­ra­j­te za po­sao za ko­ji ste kva­li­fi­ko­va­ni ili tra­ži­te po­vi­ši­cu. Va­ša mo­l­ba za po...

Po­ve­re­nje po­klo­ni­te mla­đim sa­ra­d­ni­ci­ma. Tre­ba una­pred osi­gu­ra­ti pla­ća­nje va­ših uslu­ga. Ako tre­ba da od­stu­pi­te s fu­n­k­ci­je ...

Bu­di­te opre­zni u od­no­si­ma s lju­di­ma. Ne­mo­j­te ih stro­go osu­đi­va­ti ni­ti pre­te­ra­no hva­li­ti. Ne bu­di­te ba­ha­ti ni­ti ek­scen­tri­č...

Pri­ho­de mo­že­te po­ve­ća­ti kroz pro­da­ju ili za­me­nu ne­kre­t­ni­na. S vi­še sa­mo­pou­zda­nja i ini­ci­ja­ti­ve mo­že­te pos­ti­za­ti re­zu­l­t...

Pri­pre­mi­te se na to da će­te se su­sre­ta­ti s ne­ra­zu­me­va­njem oko­li­ne i au­to­ri­te­ta, s fi­nan­si­j­skim pre­pre­ka­ma i s hla­d­nim i pro...

Ne­mo­j­te pre­vi­še ri­zi­ko­va­ti. Izbe­ga­va­j­te isku­še­nje u ve­zi s mo­ći i zlou­po­tre­bom po­lo­ža­ja. Ne­mo­j­te se­be i dru­ge da ob­ma­nju...

Bu­di­te sve­sni svo­jih mo­gu­ć­nos­ti i ma­na. No­ve po­slo­ve na­j­bo­lje je po­kre­ta­ti s ro­đa­ci­ma i po­zna­ni­ci­ma. Dos­ta će se no­v­ca obr...

Ne­mo­j­te preu­zi­ma­ti na se­be pre­ve­li­ku od­go­vor­nost i pre­ve­li­ki te­ret. Zna­te da se sna­đe­te i da pos­ti­g­ne­te odli­č­ne re­zu­l­ta­t...

Ima­j­te vi­še ra­zu­me­va­nja za ne­lo­gi­č­nos­ti i neo­bja­šnji­ve po­ja­ve. Me­nja­j­te svo­je kru­te sta­vo­ve i po­gle­de na ži­vot. Ne op­te­re...

Oslo­ni­te se na in­tui­ci­ju kad do­no­si­te odlu­ke. Ne kri­j­te ose­ća­j­nost u po­slu jer vas ona izdva­ja iz pro­se­č­nos­ti. Pre­po­ru­ču­je vam...