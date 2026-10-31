Užas u Beogradu
SLOMIO SUPRUZI NOS USRED KAFIĆA U CENTRU BEOGRADA! Uhapšen nasilnik (46) nakon jezivog napada naočigled gostiju: Posle svađe je brutalno udario u lice!
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Beogradska policija uhapsila je u subotu N. K. (46) zbog sumnje da je fizički napao svoju suprugu M. K. (42) i naneo joj teške telesne povrede.
Incident se dogodio u jednom ugostiteljskom objektu u Zmaj Jovinoj ulici u Beogradu, gde su supružnici boravili zajedno.
Prema informacijama, između njih je prvo došlo do međusobne svađe, koja je ubrzo prerasla u fizički sukob. N. K. je tom prilikom udario suprugu u predelu lica, nanevši joj frakturu nosne kosti.
Nakon privođenja, osumnjičenom N. K. su izrečene i mere zabrane prilaska i komunikacije sa oštećenom.
Kurir.rs/Telegraf
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