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Više javno tužilaštvo (VJT) u Pančevu saopštilo je da preduzima hitne mere i radnje povodom incidenta ispred Mašinske škole "Pančevo" 30. oktobra oko 17.00 časova, kada je napadnut šesnaestogodišnji učenik te škole.

U saopštenju tužilaštva se navodi da je prijavljeno da su dve ili tri nepoznate osobe, ispred škole u Ulici braće Jovanovića, zadale više udaraca učeniku.

U incidentu je maloletni učenik zadobio lake telesne povrede.

Tužilaštvo, u saradnji sa Policijskom upravom u Pančevu, preduzima potrebne radnje radi identifikovanja i pronalaska osumnjičenih, kao i prikupljanja dokaza, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Tanjug

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