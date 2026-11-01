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Na obilaznom putu oko Čačka došlo je do teške saobraćajne nesreće, a prema prvim informacijama sa terena, vozač putničkog automobila prošao je na crveno i direktno se sudario sa vozilom koje mu je dolazilo u susret, a u kom se nalazila porodica.

Povređeni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u Opštu bolnicu u Čačku.

- U udesu koji se dogodio noćas na kružnom putu primljene su četiri osobe. Devojčica stara mesec dana sa povredom glave transportovana je u Klinički centar Beograd. Majka, otac i sin star godinu dana sa konstatovanim lakim telesnim povredama pušteni su na kućno lečenje - potvrđeno je za RINU u OB Čačak.