saobraćajna nesreća
TRAGEDIJA KOD LOZNICE! MLADI OGNJEN SLETEO S PUTA I STRADAO: Meštani sela Lešnica zavijeni u crno, od golfa ostala olupina
Slušaj vest
Teška tragedija dogodila se, u noći između subote i nedelje, u varošici Lešnici, na magistralnom putu Šabac Loznica, u kojoj je smrtno stradao Ognjen N. (24) iz tog mesta.
Mladić, koji je bio sam u automobilu, iz nejasnih razloga, sleteo je sa puta i snažno udario u ogradu kraj druma.
Lekari su samo konstatovali smrt. Od golfa je ostala olupina.
Prema rečima meštana sela, Ognjen je bio drag i omiljen meštanin, darovit fudbaler koji je branio boje FK Zemun.
(Novosti)
Reaguj
Komentariši