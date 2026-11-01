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Teška tragedija dogodila se, u noći između subote i nedelje, u varošici Lešnici, na magistralnom putu Šabac Loznica, u kojoj je smrtno stradao Ognjen N. (24) iz tog mesta.

Mladić, koji je bio sam u automobilu, iz nejasnih razloga, sleteo je sa puta i snažno udario u ogradu kraj druma.

Lekari su samo konstatovali smrt. Od golfa je ostala olupina.

Prema rečima meštana sela, Ognjen je bio drag i omiljen meštanin, darovit fudbaler koji je branio boje FK Zemun.