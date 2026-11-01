KURIR SAZNAJE: Marku Kričku pozlilo u policiji, tražio lekarsku intervenciju
- Načelniku UKP Marku Kričku pozlilo je u službenim prostorijama nakon hapšenja po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
- U istoj akciji uhapšen je i načelnik Službe za suzbijanje kriminala Boško Sekulović, zbog navodnog nezakonitog postupanja u slučaju 'Senjak'.
Uhapšenom načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku pozlilo je u službenim prostorijama gde je priveden, i on je tražio lekarsku intervenciju, saznaje Kurir.
Kričak je uhapšen jutros po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, a pored njega, u velikoj akciji Službe za borbu protiv korupcije po nalogu VJT u Beogradu lisice na ruke su stavljene i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću.
Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora lisice na ruke Kričku i Sekuloviću stavljene su u vezi sa njihovim nezakonitim postupanjem u slučaju "Senjak", kao i zbog prebijanja pojedinih osumnjičenih u tom predmetu u policijskoj stanici prilikom saslušanja u policiji.
Podsetimo, u slučaju "Senjak" u početku je bilo mnogo nedoumica i oprečnih verzija ko je sve bio na licu mesta u vreme ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja u večernjim časovima u restoranu "27" na Senjaku, za koje je optužen Saša Vuković, kao i ko mu je sve nakon ubistva pomagao da sakrije telo ubijenog i prikrije druge tragove.
Za teško ubistvo Nešovića optužen je Vuković, kao još petorica muškaraca optuženih da su mu pomagali u uklanjanju tragova i sakrivanju tela.
Među njima su njegova dva prijatelja i dvojica konobara iz restorana.
Očekuje se oglašavanje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje treba da otkrije precizne detalje današnjeg hapšenja Krička i Sekulovića.