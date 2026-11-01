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Načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak uhapšen je jutros po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Pored Krička u velikoj akciji Službe za borbu protiv korupcije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu lisice na ruke su stavljene i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću.

Kako saznajemo lisice na ruke Kričku i Sekuloviću stavljene su u vezi sa njihovim nezakonitim postupanjem u slučaju "Senjak" , kao i zbog prebijanja pojedinih osumnjičenih u tom predmetu u policijskoj stanici prilikom saslušanja u policiji.

Naime, kako je ranije objavio "Radar", osumnjičeni vlasnik restorana Nenad L. i konobar Vuk Š. tvrdili da su ih pre iskaza tukli u policiji.

1/7 Vidi galeriju Uviđaj na Senjaku Foto: MUP/VJT BG

Vlasnik Nenad L. je opisao da su ga u prostorijama Uprave kriminalističke policije (UKP) kaišem tukli po tabanima i po leđima, te da su ga tukli otvorenim šakama svuda po telu, stavljali mu kapuljaču i gušili ga na razne načine. U zapisniku na saslušanju u tužilaštvu navodi se da na levoj nozi ima hematom iznad zgloba.

Nenad L. je tvrdio i da je bilo pet, šest policajaca koji su ga tukli, a da mu se samo predstavio jedan, Marko Kričak, načelnik UKP-a.

Prema zapisniku, Nenad L. tada nije tražio da ide kod lekara, ali je naveo da će tražiti kada ga smeste u pritvor, te da će izveštaj lekara dostaviti tužilaštvu.

Marko Kričak Foto: M.M./ATAImages

Konobar Vuk Š. je, piše "Radar", tvrdio da su ga u dva navrata tukli u policiji kablom i pesnicama, kao i da su ga šutirali. U zapisniku sa saslušanja u tužilaštvu navode se tragovi u linijama za koje se kaže da su nastali od udaraca kablom.

Konobar je tvrdio i da su ga u dva navrata tukli u policiji kablom i pesnicama, kao i da su ga šutirali. Naveo je da ne zna koji su ga policajci tukli. U zapisniku sa saslušanja u tužilaštvu se navodi da se na levom stopalu vidi ispucana koža i da se na desnom vide tragovi u linijama za koje kaže da su nastali od udaraca kablom. Takođe se konstatuje u zapisniku da na desnoj ruci iznad lakta ima hematom.

Prema zapisniku, ni vlasnik ni konobar nisu objasnili, niti su ih tužioci pitali, iz kojih razloga su ih, kako tvrde, tukli u policiji i da li su nešto tražili od njih.