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Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas kod petlje Bubanj Potok u smeru ka Beogradu.

Saobraćaj u tom smeru je obustavljen. Strahuje se da ima i mrtvih.

Do nesreće je došlo kada se sudarilo za sada više vozila.

na mestu je poginuo vozač šlep-službe kada je na njega naleteo automobil.

Prema prvim informacijama, sumnja se da je do saobraćajne nesreće došlo dok je vozač šlep-službe utovarivao automobil na prikolicu, kada je na njega naletelo drugo vozilo. 

Kurir.rs/Blic/Instagram 192

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