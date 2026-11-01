Saobraćaj u smeru ka Beogradu je obustavljen.
Hronika
PRVE SLIKE STRAVIČNE NESREĆE KOD BUBANJ POTOKA Vozač šlep-službe poginuo na mestu, utovarivao vozilo na prikolicu kad je naleteo auto, saobraćaj obustavljen
Slušaj vest
Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas kod petlje Bubanj Potok u smeru ka Beogradu.
Saobraćaj u tom smeru je obustavljen. Strahuje se da ima i mrtvih.
Do nesreće je došlo kada se sudarilo za sada više vozila.
na mestu je poginuo vozač šlep-službe kada je na njega naleteo automobil.
Prema prvim informacijama, sumnja se da je do saobraćajne nesreće došlo dok je vozač šlep-službe utovarivao automobil na prikolicu, kada je na njega naletelo drugo vozilo.
Kurir.rs/Blic/Instagram 192
2 · Reaguj
Komentariši