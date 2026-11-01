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Načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću, koji su rano jutros uhapšeni, je po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg tužilaštva u Beogradu određeno policijsko zadržavanje u trajanju od 48 sati.

To je za "Insajder" potvrdio Nenad Stefanović, glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Oni će, u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu biti privedeni tužiocu na saslušanje.

Kako smo već pisali, Kričku je pozlilo je nakon hapšenja, dok se nalazio u službenim prostorijama policije, zbog čega je dobio lekarsku pomoć.

Kričak je uhapšen zbog osnovane sumnje da je nezakonito postupao u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića zvanog Baja koji je ubijen 12.maja u restoranu "27" na Senjaku.

Osim toga, njemu su lisice na ruke stavljene zbog osnovane sumnje da stoji iza prebijanja pojedinih osumnjičenih u tom predmetu koja su se dogodila u policijskoj stanici prilikom saslušanja.