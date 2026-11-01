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Telo za sada neidentifikovanog muškarca pronađeno je jutros u pomoćnom objektu u dvorištu jedne porodične kuće u okolini Obrenovca.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, jezivo otkriće dogodilo se u ranim jutarnjim satima kada je lokalni lovočuvar, obilazeći reon, ušao u objekat i zatekao telo.

Šokirani čovek je istog trenutka pozvao policiju i Hitnu pomoć, čiji su lekari po dolasku na lice mesta mogli samo da konstatuju smrt. Pripadnici policije odmah su obezbedili lice mesta i ogradili prostor oko objekta trakama. Forenzičke ekipe obavile su detaljan uviđaj kako bi se prikupili svi tragovi i utvrdile tačne okolnosti pod kojima je muškarac preminuo.

Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li na telu ima vidljivih tragova nasilja ili je reč o prirodnoj smrti.

O slučaju je odmah obavešteno nadležno javno tužilaštvo, a dežurni tužilac naložio je da se telo preveze na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije i toksikoloških analiza, koje će dati precizan odgovor na pitanje kako i kada je nastupila smrt, kao i da se utvrdi tačan identitet preminulog. Istraga je u toku.