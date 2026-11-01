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Ljubomir Marković zvani Kića, označen kao jedan od vođa navijača Partizana, ubijen je 1. novembra 2019. godine u Beogradu, a sećanje na njega ne bledi ni osam godina kasnije, pa je u današnjim novinama osvanula i čitulja.

Markovića je kobne večeri, kako je pokazala istraga, u Ulici Grčića Milenka ubica čekao ispred bolna za fudbal, u kom je Marković bio, i naočigled brojnih svedoka jurio ga ulicom i na benzinskoj pumpi mu pucao u glavu.

- Čuvamo svaku uspomenu i sećanje na tebe - poručuje porodica Stanković u današnjim novinama ispod Kićine fotografije.

Podsetimo, svedoci ubistva ispričali su nakon zločina da je ubica overio Markovića.

- Maskirani napadač sa kapuljačom na glavi prišao je Markoviću koji je bio na semaforu i čekao da sa prijateljima pređe ulicu. Marković je u trenutku pogledao u levu stranu i video svog ubicu i počeo da trči. Nije poznato da li je vođa navijača video oružje u ruci napadača ili je pak prepoznao svog ubicu. Marković je uspeo da pretrči ulicu, ali su ga hici pogodili i pao je kao pokošen na benzinskoj pumpi, gde mu je ubica hladnokrvno prišao i overio ga sa dva hica u glavu - ispričao je tada izvor.

Pomen ubijenom Kići Foto: Novosti Printscreen

Ljubomir Kića Marković bio je dobro poznat u navijačkim krugovima, a široj javnosti zbog ubistva francuskog navijača Borisa Tatona, koji je pretučen nasmrt, na Obilićevom vencu 2009. godine. On je zbog ubistva Tatona osuđen na 30 godina zatvora, a kazna mu je potom smanjena na 15 godina. Sa robije je izašao 2019. godine, pola godine pre nego što je ubijen.

Iako Markovićeva likvidacija nije zvanično rasvetljena, o njoj su tokom suđenja Belivukovom klanu govorili svedoci-saradnici, Srđan Lalić i Bojan Hrvatin. Hrvatin je rekao da je klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića odgovoran za ovo ubistvo.

- Da bi zauzeli to mesto na tribini, on (prim aut. Marko Miljković) je bio ubeđen da mora da se pomeri, da se smakne Kića. Onako usput mi je spomenuo da je on predložio da se Kića ubije. Nije mi mnogo pričao o detaljima, usput mi je ispričao da je lično stajao u blizini pumpe u Grčića Milenka, i mislim da mi je rekao da je Marko Budimir bio s njim. Znam da je rekao da je gledao odatle - ispričao je Hrvatin i objasnio da je sve to saznao nekoliko meseci posle Kićinog ubistva.

Mesto zločina Foto: Jelena Rafailović, Printscreen Facebook

U vreme kada je ovaj navijač ubijen, Hrvatin je još bio u pritvoru. Na suđenju je objasnio da mu je rečeno "da je to najbolji način da se zastraše sve ostale frakcije na Partizanovoj tribini koja je bila razbijena".

Kako je tada Hrvatin naveo, Miljković mu je spomenuo i da je Ljubomira Markovića ubio Ljubomir Lainović, sin pokojnog Branislava Lainovića Dugog, žestokog momka iz Novog Sada, kog su pre mnogo godina likvidirali pripadnici zemunskog klana.

Lainović je nakon ovog ubistva nestao, a crnogorsko tužilaštvo je prošle godine podiglo optužnicu protiv pripadnika kavačkog klana zbog sumnje da su svog saradnika ubili jer su se plašili da bi on mogao da progovori o likvidacijama koje je počinila njihova kriminalna grupa.

Ljubomir Lainović Foto: Printscreen YouTube

Prema tvrdnjama iz Specijalnog državnog tužilaštva u Crnoj Gori, naredbu za egzekuciju dao je lično Radoje Živković Žuti, inače rođak Radoja Zvicera, odbeglog vođe "kavčana", i to samo dan nakon što ga je Veljko Belivuk upozorio da bi Lainović mogao da "propeva".