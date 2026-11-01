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Beba koja je sinoć povređena u teškom sudaru kod Čačka ima teške povrede. Ona se nalazila u automobilu sa roditeljima i bratom, kada se u njihov automobil zakucao drugi vozač.

Do nesreće je došlo na obilaznici oko Čačka, u blizini raskrsnice sa Ulicom kneza Miloša, u subotu uveče oko ponoći.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač putničkog automobila prošao je na crveno i direktno se sudario sa vozilom koje mu je dolazilo u susret, a u kom se nalazila porodica.

Povređeni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u Opštu bolnicu u Čačku.

saobraćajna nesreća obilaznica oko Čačka
Mesto nesreće Foto: RINA

- U udesu koji se dogodio na kružnom putu primljene su četiri osobe. Devojčica stara mesec dana sa povredom glave transportovana je u Klinički centar Beograd. Majka otac i sin star godinu dana sa konstatovanim lakim telesnim povredama pušteni su na kućno lečenje - rečeno nam je u Opštoj bolnici Čačak.

Daljom istragom biće utvrđene sve okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće.

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