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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 8.40 sati dogodila na Mokroluškom brdu (petlja Bubanj Potok), poginuo je jedan muškarac, dok je jedna osoba povređena!

Kako saznajemo, u nesreći kod Beograda je učestvovalo šlep-vozilo na kojem je bio jedan automobil, i još dva automobila. Poginuo je vozač šlep-službe koji je utovarao auto na prikolicu.

- Tada je na njega u punoj brzini naleteo automobil, a onda na taj auto još jedan auto. Čovek je, nažalost, poginuo na mestu, a ekipa Hitne pomoći je zbrinula povređenu osobu - kaže izvor.

Očevici udesa su naveli da su prizori na Mokroluškom brdu bili stracvični.

- Video sam prignječenog čoveka, odmah je bilo jasno da nije živ. Pretužno - napisao je na društvenim mrežama jedan od očevidaca, dok je drugi naveo da se udes dogodio u krivini koja važi "crnu tačku".

- Svi koji ovde svakodnevno prolaze znaju da je ograničenje brzine 80 na sat, a ljudi toliko jurcaju da je to neverovatno, pogotovo u ovoj krivini je tako nezgodno kad padne kiša, samo te izbaci iz krivine. Ta krivina je jedna od gorih i trebalo bi da je logično da vozač sam oseti opasnost, čak i da nema ograničenje brizine - napisao je jedan vozač.

Jedan kolega nastradalog muškarca napisao je na društvenim mrežama, komentarišući vest o tragediji, da je čovek poginuo dok je pomagao drugome.

- Tužno je to što je kolega otišao nekome da pomogne i stradao na svom poslu... Mogao sam biti ja umesto njega... Zube sam istupio govoreći da brzina nikome nije dobro donela u saobraćaju i opet ljudi lete i jurcaju - naveo je kolega poginulog vozača šlep-službe.