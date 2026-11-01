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Od Ognjena N. (24) iz Lešnice kod Loznice, koji je sinoć poginuo u sapbraćajnoj nesreći na magistralnom putu Šabac-Loznica, opraštaju se rođaci, prijatelj, komšije i saigrači iz fudbalskog kluba za koji je igrao.

Podsetimo, do nesreće je došlo kada je automobil marke "golf" kojim je upravljao Ognjen N. sleteo s puta i snažno udario u ogradu jedne kuće.

Ognjen N. Foto: Društvene Mreže

- Ognjen N. je bio sam u automobilu, a zbog čega je izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo s puta, za sada nije poznato. Ekipa Hitne pomoći koja je izašla na teren, nažalost, mogla je samo da konstatuje smrt mladog vozača - kaže izvor.

Prema rečima meštana Lešnice, Ognjen N. je bio drag i omiljen meštanin, darovit fudbaler koji je branio boje FK Zemun, a pre toga nosio je dres Vidojevice i Borca iz Lešnice.

- Prerano je utihnuo jedan mladi život, jedan fudbalski san i jedno srce puno želja. Ognjen je imao tek 24 godine. Pred njim su bili život, snovi, utakmice i mnoge neispričane priče. Sudbina je, nažalost, napisala drugačiji kraj. Ostaćeš zauvek u sećanju porodice, prijatelja i svih koji su te poznavali. Nebo je dobilo još jednog anđela, a Lešnica izgubila svog Ognjena. Porodici, familiji, drugovima i svima koji su ga poznavali izjavljaujemo iskreno saučešće. Počivaj u miru - piše u objavi na Fejsbuk stranici Loznica grad.

Auto u jezivom stanju

Kako se dodaje na istoj Fejsbuk stranici, nastradali mladić je na fudbalskim terenima ostavljao deo sebe, gradio svoje snove i prijateljstva.

- Danas, umesto utakmica, treninga i novih sportskih izazova, iza njega ostaje samo tišina i bol - objavljeno je na stranici Loznica grad.