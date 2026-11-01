Slušaj vest

Od Ognjena N. (24) iz Lešnice kod Loznice, koji je sinoć poginuo u sapbraćajnoj nesreći na magistralnom putu Šabac-Loznica, opraštaju se rođaci, prijatelj, komšije i saigrači iz fudbalskog kluba za koji je igrao.

Podsetimo, do nesreće je došlo kada je automobil marke "golf" kojim je upravljao Ognjen N. sleteo s puta i snažno udario u ogradu jedne kuće.

undefined
Ognjen N. Foto: Društvene Mreže

- Ognjen N. je bio sam u automobilu, a zbog čega je izgubio kontrolu nad vozilom i sleteo s puta, za sada nije poznato. Ekipa Hitne pomoći koja je izašla na teren, nažalost, mogla je samo da konstatuje smrt mladog vozača - kaže izvor.

Prema rečima meštana Lešnice, Ognjen N. je bio drag i omiljen meštanin, darovit fudbaler koji je branio boje FK Zemun, a pre toga nosio je dres Vidojevice i Borca iz Lešnice.

- Prerano je utihnuo jedan mladi život, jedan fudbalski san i jedno srce puno želja. Ognjen je imao tek 24 godine. Pred njim su bili život, snovi, utakmice i mnoge neispričane priče. Sudbina je, nažalost, napisala drugačiji kraj. Ostaćeš zauvek u sećanju porodice, prijatelja i svih koji su te poznavali. Nebo je dobilo još jednog anđela, a Lešnica izgubila svog Ognjena. Porodici, familiji, drugovima i svima koji su ga poznavali izjavljaujemo iskreno saučešće. Počivaj u miru - piše u objavi na Fejsbuk stranici Loznica grad

Auto u jezivom stanju

Kako se dodaje na istoj Fejsbuk stranici, nastradali mladić je na fudbalskim terenima ostavljao deo sebe, gradio svoje snove i prijateljstva.

- Danas, umesto utakmica, treninga i novih sportskih izazova, iza njega ostaje samo tišina i bol - objavljeno je na stranici Loznica grad.

Oni su objavili i fotografije automobila u kom je nastradao Ognjen N. Na slikama se vidi da od "golfa" nije ostalo maltene ništa, do neprepoznatljivosti je uništen.

Ne propustiteHronika"ČOVEK JE BIO PRIGNJEČEN... POGINUO JE NA SVOM POSLU DOK JE POMAGAO DRUGOME" Na vozača šlep-službe u punoj brzini naleteo auto (foto)
Gužve u saobraćaju na auto-putu
HronikaJEDNOMESEČNA BEBA IMA TEŠKE POVREDE, ZADRŽANA JE U BOLNICI: Novi detalji o stravičnom sudaru kod Čačka (foto)
Čačak saobraćajna nesreća obilaznica oko Čačka
HronikaPRVE SLIKE STRAVIČNE NESREĆE KOD BUBANJ POTOKA Vozač šlep-službe poginuo na mestu, utovarivao vozilo na prikolicu kad je naleteo auto, saobraćaj obustavljen
policija-ilustracija-foto--zorana-jevtic.jpg
HronikaDEVOJKA POGINULA U STRAVIČNOJ NESREĆI KOD ZAJEČARA: Auto sleteo s puta i isprevrtao se, potpuno je spljeskan (video)
pežo knjaževac