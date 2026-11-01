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Danas se navršava dve godine od tragedije na Železničkoj stanici u Novom Sadu, događaja koji je u sekundi odneo 16 života i trajno promenio društvenu i političku sliku Srbije.

Sara Firić, Valentina Firić, Đorđe Firić , Nemanja Komar, Anđela Ruman, Milica Adamović, Mileva Karanović, Sanja Arbutina Ćirić, Stefan Hrka, Miloš Milosavljević, Đuro Švonja,Vukašin Raković, Vasko Sazdovski, Goranka Raca ,Anja Radonjić, Vukašin Crnčevic, tragično skončali pod ruševinama nadstrešnice.

1/7 Vidi galeriju Srušila se nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu Foto: Kurir

Gubitak ljudskih života pod betonskom konstrukcijom nije ostavio samo duboku ranu i tugu, već je otvorio kompleksna pitanja poverenja u institucije, standarda u građevinarstvu i odgovornosti onih koji donose odluke.

Gosti emisije "Puls Srbije vikendom" koji su pričali o tragediji koja je duboko povredila čitavo društvo bili su Slađana Nedeljković, voditeljka emisije "Crna hronika" na Kurir televiziji i Borko Kašanski, njuz direktor Kurira.

Prvi novembar 2024.

Slađana Nedeljković govori da prvi novembar 2024. neće nikada moći da zaboravi, opisala je kako je taj dan izgledao za nju i da je zajedno sa kolegama svedočila jezivim scenama kada su naše službe izvlačile tela ljudi iz ruševina.

- Posle trećeg i četvrtog maja 2023. nažalost godinu i po dana kasnije došlo je do prvog novembra 2024. godine. Tog dana ću se zauvek sećati. Naime, imala sam teren iz hronike, a kada je bilo vreme da odem kući, zaputila sam se u Kragujevac kod svojih za vikend. Urednik me zvao na pola puta da se vratim jer je u Novom Sadu veliki broj žrtava i da iz minuta u minut dobijamo nove podatke o žrtvama. Zajedno sa kolegama sam otišla u Novi Sad. Ova tragedija i slike koje sam tada videla, tela ljudi koja su izvlačili iz ruševina su slike koje nikada neću zaboraviti. Bilo je jezivo - započela je Nedeljković, pa dodala:

04:53 "SLIKE KOJE NIKADA NEĆU ZABORAVITI" Potresno svedočenje novinarke o tragediji u Novom Sadu Izvor: Kurir televizija

- Mi pričamo o 16 žrtava, ali iza njih su porodice koje svakodnevno proživljavaju taj prvi novembar i svaki dan im je kao taj dan. Ista stanica je četiri meseca pre tragedije rekonstruisana i nažalost desilo se to što se desilo.

Novinar Kurira Luka Šindik se danas nalazio u Novom Sadu, pa je za gledaoce Kurira izneo deo 16-minutne ćutnje u znak sećanja na stradale prvog novembra 2024. godine.

Foto: Kurir Televizija

- Šesnaest izgubljenih života koji su obeležili sve nas u Srbiji, ali i šire. Upravo je završeno 16 minuta tišine za sve žrtve koje su tragično nastradale u padu nadstrešnice - ističe Šindik.

Istraga

Kašanski je pričao o ljudima koji su obuhvaćeni istragom povodom tragedije u Novom Sadu, pa je izneo tvrdnju oko toga kakva je njihova sudbina.

- Teško je pitanje. Ja ne bih želeo da istraga bude osveta i nadam se da neće biti. Ne mislim da je nadstrešnica pala zbog korupcije, to je moje duboko uverenje. Ako je bilo korupcije, bilo je u poslovima vezane za prugu, rekonstrukciju stanice, a za to bi svako trebalo da odgovara, svako je učestvovao u koruptivnom aktu, mora da snosi zakonske posledice. Smatram da je nadstrešnica pala ili slučajno, namestilo se tako ili je pala jer neko nije radio kako treba. Voleo bih da nadležni urade onako kako treba. Ko god je kriv neka odgovara, neka mu stave na teret. Hoću reći, nemojmo da pravimo monstrume od ljudi koji to nisu - govori Kašanski.

Nedeljković ipak ističe da bi u fokusu današnjeg dana trebalo da bude sećanje i spomen na žrtve pada nadstrešnice prvog novembra 2024. godine.

- Smatram da bi u fokusu današnjeg dana trebalo da budu žrtve. Osobe koje su izgubile život zbog pada nadstrešnice, mogle su da budu i neke od nas. Jako je bitno da učimo iz ovakvih tragedija, da učimo kako je biti čovek. Šta možete da kažete roditeljima koji su trećeg i četvrtog maja izgubili svoju decu, šta da kažete ljudima koji su ovde izgubili najmilije. Mislim da zaslužuju pravdu i epilog ko je odgovoran za to. Neophodna je istraga, ko je dao ideju da se na stubovima, gde niko sa zdravim razumom, ne bi stavljao beton i dodavao terasu. Ko je dao dozvolu, ko je navodno bio stručan za to. Mi uvek govorimo broj 16, ali to su ljudski život i porodice koje su ugašene. Pravda mora da se zadovolji - rekla je Nedeljković.

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