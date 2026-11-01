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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku podneće danas, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, krivičnu prijavu protiv B. L. (34) iz Zemuna zbog sumnje da je izazvao nesreću u kojoj je teško povređena beba od mesec dana, a njeni roditelji i brat (1) lakše povređeni.

Kako se sumnja, on je sinoć na putu Požega–Preljina, na obilaznici oko Čačka, upravljao „mercedesom“ sa 1,54 promila alkohola u organizmu, kada je prošao na crveno svetlo na semaforu i udario u „fijat“, u kom je bila porodica, a koji se kretao iz suprotnog smera.

Do nesreće je došlo na delu puta na kojem se saobraćaj zbog radova odvija naizmenično jednom trakom.

U sudaru su povređeni dvadesetosmogodišnji vozač „fiata“, kao i njegovi saputnici - dvoje dece i dvadesetčetvorogodišnja žena.

Mesto nesreće Foto: Kurir/D.Č.

Vozaču „mercedesa“ određeno je zadržavanje do 12 sati u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja.

Do nesreće je došlo na obilaznici oko Čačka, u blizini raskrsnice sa Ulicom kneza Miloša, u subotu uveče oko ponoći.

Povređeni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u Opštu bolnicu u Čačku.

Uništena vozila nakon sudara Foto: RINA

- U udesu koji se dogodio na kružnom putu primljene su četiri osobe. Devojčica stara mesec dana sa povredom glave transportovana je u Klinički centar Beograd. Majka otac i sin star godinu dana sa konstatovanim lakim telesnim povredama pušteni su na kućno lečenje - rečeno je u Opštoj bolnici Čačak.