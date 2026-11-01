VOZAČ KOJI SE ZAKUCAO U PORODICU SA BEBOM BIO PIJAN: Zemunac divljao "mercedesom" kod Čačka i prošao na crveno (foto)
- Vozač mercedesa B. L. (34) iz Zemuna osumnjičen je da je kod Čačka vozio sa 1,54 promila alkohola i prošao kroz crveno.
- U sudaru sa fiatom teško je povređena beba od mesec dana, a roditelji i brat su lakše povređeni.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Čačku podneće danas, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, krivičnu prijavu protiv B. L. (34) iz Zemuna zbog sumnje da je izazvao nesreću u kojoj je teško povređena beba od mesec dana, a njeni roditelji i brat (1) lakše povređeni.
Kako se sumnja, on je sinoć na putu Požega–Preljina, na obilaznici oko Čačka, upravljao „mercedesom“ sa 1,54 promila alkohola u organizmu, kada je prošao na crveno svetlo na semaforu i udario u „fijat“, u kom je bila porodica, a koji se kretao iz suprotnog smera.
Do nesreće je došlo na delu puta na kojem se saobraćaj zbog radova odvija naizmenično jednom trakom.
U sudaru su povređeni dvadesetosmogodišnji vozač „fiata“, kao i njegovi saputnici - dvoje dece i dvadesetčetvorogodišnja žena.
Vozaču „mercedesa“ određeno je zadržavanje do 12 sati u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja.
Do nesreće je došlo na obilaznici oko Čačka, u blizini raskrsnice sa Ulicom kneza Miloša, u subotu uveče oko ponoći.
Povređeni su vozilom Hitne pomoći prevezeni u Opštu bolnicu u Čačku.
- U udesu koji se dogodio na kružnom putu primljene su četiri osobe. Devojčica stara mesec dana sa povredom glave transportovana je u Klinički centar Beograd. Majka otac i sin star godinu dana sa konstatovanim lakim telesnim povredama pušteni su na kućno lečenje - rečeno je u Opštoj bolnici Čačak.
(Blic)