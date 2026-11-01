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Pored načelnika Uprave kriminalističke policije Marka Krička u velikoj akciji Službe za borbu protiv korupcije po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu lisice na ruke su stavljene i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću.

Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora lisice na ruke Kričku i Sekuloviću stavljene su u vezi sa njihovim nezakonitim postupanjem u slučaju "Senjak" , kao i zbog prebijanja pojedinih osumnjičenih u tom predmetu u policijskoj stanici prilikom saslušanja u policiji.

Podsetimo, u slučaju "Senjak" u početku je bilo mnogo nedoumica i oprečnih verzija ko je sve bio na licu mesta u vreme ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja u večernjim časovima u restoranu "27" na Senjaku, za koje je optužen Saša Vuković, kao i ko mu je sve nakon ubistva pomagao da sakrije telo ubijenog i prikrije druge tragove.

Za teško ubistvo Nešovića optužen je Vuković, kao još petorica muškaraca optuženih da su mu pomagali u uklanjanju tragova i sakrivanju tela.

Među njima su njegova dva prijatelja i dvojica konobara iz restorana.

00:07 Hapšenje Načelnika SSK Boška Sekulovića Izvor: VJT/MUP