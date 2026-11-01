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Mladi fudbaler FK Zemun Ognjen Ninković (24), koji je sinoć nastradao u Lešnici, kod Loznice, izgubio je život na stravičan način jer se, prilikom sletanja njegovog vozila sa puta, prema svedočenju očevidaca, automobil zapalio.

Do nesreće je došlo u Ulici kralja Petra I, na magistralnom putu Šabac-Loznica, oko dva sata posle ponoći, kada je Ninković za volanom svog automobila, pod nepoznatim okolnostima, izgubio kontrolu i sleteo sa kolovoza.

- On se kretao od centra sela ka Šapcu. Padala je kiša i bilo je klizavo, a nedaleko je i krivina, pa pretpostavljam da je sve to uticalo da se malo zanese u vožnji. Kada je sleteo sa puta, prvo se zakucao u ogradu jedne kuće, pa onda u susednu, gde je uleteo i u dvorište, pa je odatle upao u dvorište treće kuće i prevrnuo se na bok. Izgleda da je zbog tih silnih udaraca i varničeja došlo do požara koji je odmah zahvatio celo vozilo, dok je Ognjen još uvek bio u njemu - priča za Kurir meštanka Lešnice.

Usledili su nepodnošljivi prizori, zbog kojih su očevici i stanari oštećenih kuća u ogromnom šoku.

- Stanari tih kuća, koje je oštetio, su se trgli iz sna i istrčali napolje, i videli automobil u plamenu. Odmah su pozvali Hitnu pomoć i vatrogasce koji su jako brzo stigli i plamen je ugašen, ali Ogiju nije bilo spasa. Samo su izvukli njegovo telo iz ugljenisanog vozila. Nesrećni ljudi nisu mogli da obuzdaju toliku buktinju pre dolaska vatrogasaca. Samo su čekali vatrogasce u agoniji i molili se za čudo, da naš divni Ogi preživi. Tada nisu znali ko je u kolima, pa se tek ujutro saznalo. Automobil je odnet oko 10 sati, a Ognjenovo telo je prevezeno na obdukciju - navodi jedna stanarka ulice u kojoj se dogodila tragedija.

Prema rečima poznanika porodice, mladić je pre nesreće stigao kući od nekud, ali je kasnije opet seo u automobil.

- Priča se da je došao kući oko jedan sat, pa je opet seo u kola i otišao u jednu pekaru koja radi celu noć. Na kraju je, navodno, dobio jedan poziv pa se uputio ka Šapcu. Kamo sreće da nije dobio taj poziv. Uslovi za vožnju su sinoć bili izuzetno loši - kaže jedan Ognjenov drug.

Ognjen Ninković Foto: Facebook

Meštani Lešnice i Loznice ceo dan se na društvenim mrežama opraštaju od nastradalog fudbalera i navode da je bio drag i omiljen meštanin, darovit fudbaler koji je branio boje FK Zemun, a da je pre toga nosio dres Vidojevice i Borca iz Lešnice.

- Prerano je utihnuo jedan mladi život, jedan fudbalski san i jedno srce puno želja. Ognjen je imao tek 24 godine. Pred njim su bili život, snovi, utakmice i mnoge neispričane priče. Sudbina je, nažalost, napisala drugačiji kraj. Ostaćeš zauvek u sećanju porodice, prijatelja i svih koji su te poznavali. Nebo je dobilo još jednog anđela, a Lešnica izgubila svog Ognjena. Porodici, familiji, drugovima i svima koji su ga poznavali izjavljaujemo iskreno saučešće. Počivaj u miru - piše u objavi na Fejsbuk stranici Loznica grad.

Kako se dodaje na istoj Fejsbuk stranici, nastradali mladić je na fudbalskim terenima ostavljao deo sebe, gradio svoje snove i prijateljstva.

- Danas, umesto utakmica, treninga i novih sportskih izazova, iza njega ostaje samo tišina i bol - objavljeno je na stranici Loznica grad.