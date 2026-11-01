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Dvadesetsedmogodišnji muškarac i beba pronađeni su jutros mrtvi u jednoj kući u selu kod Gnjilana, prenosi Indeks onlajn.

Portparol policije za region Gnjilana Ismet Hašani izjavio je da je policija danas oko 8.47 časova dobila informaciju o dva tela u jednoj kući u selu Demiraj.

„Dana 1. novembra 2026. godine, oko 8.47 časova, primili smo informaciju da se u jednoj kući u selu Demiraj, u opštini Gnjilane, sumnja na dva beživotna tela, osobe muškog pola rođene 1999. godine i bebe. Na lice mesta hitno su izašle nadležne policijske jedinice, državni tužilac i ekipa hitne medicinske pomoći, gde je dežurni lekar konstatovao da obe osobe ne daju znake života“, rekao je Hašani

On je dodao da će, po nalogu državnog tužioca, tela biti poslata na Institut za sudsku medicinu u Prištini radi obdukcije.