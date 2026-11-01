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Policija je u Zemunu, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsila A. B. (32) zbog sumnje da je neovlašćeno držao narkotike, koji su, kako je saopšteno, pronađeni sakriveni u šporetu u njegovom stanu.

Osumnjičenom se, kako je saopšteno iz tušilaštva, stavlja na teret da je krivično delo izvršio dana 29. oktobra u Beogradu, na teritoriji gradske opštine Zemun, jer je neovlašćeno držao u velikoj količini supstancu koja je u Pravilniku o utvrđivanju spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci proglašena za opojnu drogu i to opojnu drogu marihuanu, u ukupnoj količini od 796,53 grama.

- Policijski službenici PS Novi Beograd prilikom pretresa stana i drugih prostorija u stanu gde živi osumnjičeni, u električnom šporetu pronašli su jedan crni džak u kome se nalazila PVC kesa u kojoj su se nalazile dve pancirane kese sa navedenom opojnom drogom - piše u saopštenju Trećeg tužilaštva, u kom se još dodaje:

- Javni tužilac doneo je naredbu o sporovođenju istrage zbog postojanja osnova sumnje da je osumnjičeni izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga. Osumnjičeni je saslušan od strane javnog tužioca, kojom prilikom je izjavio da se na okolnosti izvršenja krivičnog dela neće izjašnjavati.