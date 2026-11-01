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Šezdesetpetogodišnji muškarac uhapšen je nakon što su njegov 27-godišnji sin i beba, njegova unuka, pronađeni mrtvi u kući u selu Demiraj kod Gnjilana.

Slučaj je okvalifikovan kao teško ubistvo, a osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati.

Kako je za portal Lajmi.net potvrdio portparol policije regiona Gnjilane Ismet Hašani, uhapšeni muškarac je otac 27-godišnjeg muškarca čije je telo pronađeno u kući.

Prema njegovim rečima, nakon prvih istražnih radnji pojavila se sumnja da se zločin dogodio unutar porodice.

Osumnjičenom je, po nalogu državnog tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati.

Policija je 1. novembra u 8.47 časova dobila prijavu da su u kući u selu Demiraj pronađena dva beživotna tela.

Na lice mesta odmah su izašle policijske jedinice, državni tužilac i ekipa hitne medicinske pomoći, čiji su pripadnici konstatovali smrt obe osobe.

Tela su upućena u Institut za sudsku medicinu radi obdukcije, dok se istraga, koja se vodi u koordinaciji sa Državnim tužilaštvom, nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.