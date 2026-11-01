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Po nalogu javnog tužioca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, policijski službenici Policijske stanice Novi Beograd doneli su rešenje o zadržavanju M. LJ. (36), osumnjičenog za krivično delo prevara.

Kako se sumnja, M. LJ. je od maja do 31. jula 2026. godine, u Beogradu, u saizvršilaštvu sa D. T., lažnim prikazivanjem činjenica doveo jednu osobu u zabludu i na taj način su pribavili protivpravnu imovinsku korist veću od 1,5 miliona dinara.

Prema navodima tužilaštva, osumnjičeni su prethodno sačinili ugovor o kupoprodaji stana na Novom Beogradu, navodno overen pred Četvrtim opštinskim sudom u Beogradu, kojim je kao kupac označen D. T., a kao prodavac H. P. D. T. je potom preko advokata podneo zahtev za promenu podataka u Službi za katastar nepokretnosti Novi Beograd, nakon čega je upisan kao vlasnik stana.

Osumnjičeni su zatim oglasili stan na prodaju. D. T. ga je, po nalogu M. LJ., prodao M. G., a kupoprodajni ugovor overen je i solemnizovan kod javnog beležnika.

Nakon što je 31. jula 2026. isplaćena celokupna kupoprodajna cena, osumnjičeni su naveli javnobeležničku pomoćnicu, koja je postupala kao zamenik javnog beležnika, da overi izjavu prodavca o prijemu novca i saglasnosti za uknjižbu. Na osnovu toga, M. G. i njegova supruga A. G. upisani su kao vlasnici stana.

Tužilaštvo je 1. novembra 2026. donelo naredbu o proširenju istrage zbog sumnje da je izvršeno krivično delo prevara. M. LJ. je saslušan pred javnim tužiocem i tom prilikom negirao je izvršenje krivičnog dela.

Javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu podneo je nadležnom sudu predlog za određivanje pritvora zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao da ometa postupak uticanjem na svedoke.