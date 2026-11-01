SAZNAJEMO: Načelnik SBPOK na informativnom razgovoru zbog slučaja "Senjak"!
Kako nezvanično saznajemo, načelnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) Marko Zafirović pozvan je danas po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na informativni razgovor u vezi sa hapšenjem načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP) Marka Krička i načelnika Službe za suzbijanje kriminala (SSK) Boška Sekulovića.
Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora Zafirović se odazvao pozivu i još uvek je u policiji na saslušanju.
Policija dalje istražuje sve okolnosti slučaja opstrukcije istrage u slučaju "Senjak" i ko je sve od policajaca učestvovao u zlostavljanju i mučenju vlasnika restorana u prostorijama UKP kada je saslušavan povodom ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja ove godine.
Kurir.rs