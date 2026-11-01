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Kako nezvanično saznajemo, načelnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) Marko Zafirović pozvan je danas po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu na informativni razgovor u vezi sa hapšenjem načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP) Marka Krička i načelnika Službe za suzbijanje kriminala (SSK) Boška Sekulovića.

Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora Zafirović se odazvao pozivu i još uvek je u policiji na saslušanju.

Policija dalje istražuje sve okolnosti slučaja opstrukcije istrage u slučaju "Senjak" i ko je sve od policajaca učestvovao u zlostavljanju i mučenju vlasnika restorana u prostorijama UKP kada je saslušavan povodom ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja ove godine.