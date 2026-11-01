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Pošto je uznemiravao građane, pri čemu je kod sebe imao motku, sinoć je u centru Niša uhapšen 25-godišnji muškarac, kažu iz policije.

Kako navode, on je u Nikole Pašića uznemiravao građane vikom, što je prijavljeno u 20.45 časova.

- On je kod sebe imao motku. Policija je postupila po prijavi i preduzima mere na utvrđivanju činjenica i okolnosti - kažu iz Policijske uprave u Nišu.

Dodaju da je obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Nišu. Inače, intervencija u Nikole Pašića sinoć je trajala više od sat vremena, a 25-godišnjak je odveden sa lisicama na rukama.

Kurir.rs/Blic

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