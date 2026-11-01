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DRAMA U CENTRU NIŠA! Mladić (25) naoružan motkom sejao strah na ulici: Vikao i nasrtao na prolaznike, policija ga savladala posle sat vremena!
- U centru Niša uhapšen je 25-godišnjak koji je uznemiravao prolaznike vikom i imao motku kod sebe.
- Policija je intervenisala po prijavi u Ulici Nikole Pašića, a akcija je trajala više od sat vremena.
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Pošto je uznemiravao građane, pri čemu je kod sebe imao motku, sinoć je u centru Niša uhapšen 25-godišnji muškarac, kažu iz policije.
Kako navode, on je u Nikole Pašića uznemiravao građane vikom, što je prijavljeno u 20.45 časova.
- On je kod sebe imao motku. Policija je postupila po prijavi i preduzima mere na utvrđivanju činjenica i okolnosti - kažu iz Policijske uprave u Nišu.
Dodaju da je obavešteno i Osnovno javno tužilaštvo u Nišu. Inače, intervencija u Nikole Pašića sinoć je trajala više od sat vremena, a 25-godišnjak je odveden sa lisicama na rukama.
Kurir.rs/Blic
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