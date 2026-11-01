Slušaj vest

Policija u Subotici uhapsila je H.K. (23) iz Subotice, neposredno nakon što je, kako se sumnja, vlasnika jedne prodavnice u okolini Subotice napao verbalno, a potom mu zadao tri uboda oštrim predmetom i pobegao.

Kako je navedeno u saopštenju PU Subotica, on se sumnjiči da je u subotu izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Povređenom muškarcu u subotičkoj bolnici konstatovane su lake telesne povrede.

Policija je osumnjičenog ubrzo pronašla i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

Kurir.rs/Tanjug

Ne propustiteHronikaPIJANKA ZAVRŠILA KRVAVIM OBRAČUNOM Napadač zgrabio nož i žrtvu ubo u vrat, mladiću se bore za život: Otkriveni novi detalji drame na Savskom vencu
WhatsApp Image 2026-08-01 at 17.14.25 (3).jpeg
HronikaHITNA IH ZATEKLA IZBODENE NOŽEM: Dve osobe izbodene u Ulici Dragice Končar na Voždovcu
policija-uvidjaj-policijska-traka.jpg
Crna GoraSAV KRVAV PRONAĐEN ISPRED ZGRADE Prve slike s lica mesta: Turčin izboden u Podgorici, prolaznici ga našli na trotoaru (FOTO)
409F6EAF-BACF-42A2-83B2-4A2D9FB6BFF8.jpeg
HronikaMLADIĆ (18) IZBODEN U DOBRAČINOJ BORI SE ZA ŽIVOT: Nepoznati napadač prišao i potegao nož, motiv je potpuna misterija! Odmah aktiviran Vihor
nemanja-nikolic-2.jpg