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Policija u Subotici uhapsila je H.K. (23) iz Subotice, neposredno nakon što je, kako se sumnja, vlasnika jedne prodavnice u okolini Subotice napao verbalno, a potom mu zadao tri uboda oštrim predmetom i pobegao.

Kako je navedeno u saopštenju PU Subotica, on se sumnjiči da je u subotu izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.

Povređenom muškarcu u subotičkoj bolnici konstatovane su lake telesne povrede.

Policija je osumnjičenog ubrzo pronašla i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.