Saopštenje
KRVAVI PIR U PRODAVNICI KOD SUBOTICE! Mladić (23) urlao na vlasnika radnje, pa ga tri puta izbo nožem i dao se u beg: Policija ga munjevito uhapsila!
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Policija u Subotici uhapsila je H.K. (23) iz Subotice, neposredno nakon što je, kako se sumnja, vlasnika jedne prodavnice u okolini Subotice napao verbalno, a potom mu zadao tri uboda oštrim predmetom i pobegao.
Kako je navedeno u saopštenju PU Subotica, on se sumnjiči da je u subotu izvršio krivično delo ubistvo u pokušaju.
Povređenom muškarcu u subotičkoj bolnici konstatovane su lake telesne povrede.
Policija je osumnjičenog ubrzo pronašla i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.
Kurir.rs/Tanjug
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