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U nastavku prikupljanja dokaza u vezi sa opstrukcijom istrage i zlostavljanjima u slučaju "Senjak" po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policija upravo obavlja informativni razgovor sa zamenikom načelnika Uprave kriminalističke policije (UKP) Nevenkom Marićem, saznaje Kurir.

Marić je i nekadašnji šef novosadske policije.

Prethodno je izjavu u svojstvu građanina policiji dao načelnik Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) Marko Zafirović, jer je nalogu tužilaštva, policija već počela sa prikuljanjem informacija o tome ko je sve od policajaca u prostorijama UKP zajedno sa načelnikom UKP Markom Kričkom učestvovao u zlostavljanju i mučenju vlasnika restorana "27" kada je saslušavan povodom ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja ove godine u tom restoranu.

Podsetimo, jutros su po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu uhapšen načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Marko Kričak načelnik Službe za suzbijanje kriminala (SSK) Boško Sekulović zbog zloupotrebe službenog položaja, odnosno opstrukcije istrage u slučaju "Senjak".