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Tragedija u selu Demiraj kod Gnjilana dobila je novi, potresan obrt, nakon što su pronađena tela 27-godišnjeg Adonisa Demiraja i njegove tromesečne ćerke, uhapšen je njegov 65-godišnji otac, koji se sumnjiči za teško ubistvo.

Na mestu zločina pronađen je konopac za koji se sumnja da je korišćen u pokušaju insceniranja smrti.

Kako navode mediji, sumnja se da su otac i ćerka ugušeni, dok su na telima uhapšenog 65-godišnjaka i 27-godišnjeg Adonisa uočeni tragovi nasilja.

Mediji takođe navode da je Adonis Demiraj ranije imao dokumentovane probleme sa zakonom, uključujući slučajeve nasilja u porodici i posedovanja narkotika.

I dalje nisu razjašnjene okolnosti pod kojima se tromesečna beba našla na staranju kod oca, s obzirom na to da se sumnja da ju je majka ostavila u bolnici nakon porođaja.

Istraga bi trebalo da rasvetli sve okolnosti ove tragedije, kao i šta se tačno dogodilo u porodičnom domu u selu Demiraj.

Kurir/Telegraf

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