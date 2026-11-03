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12 SAOBRAĆAJKI U SUBOTICI, SA ŠESTORO POVREĐENIH Iz saobraćaja isključeno 36 vozača, a petoro zadržano u policiji, na trežnjenju!
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Na podrčju Policijske uprave u Subotici, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća, od 26 oktobra do 1.novembra 2026.godine.
U pet saobraćajnih nesreća, 6 osoba je lakše povređeno, dok je u 7 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.
U navedenom periodu, policija je podnela 65 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Izdata su 603 prekršajna naloga, a iz saobraćaja je isključeno 36 vozača, od kojih je petoro zadržano u policiji, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
Pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici, u toku protekle nedelje imali su 14 intervencija.
Kurir.rs
Na
podrčju Policijske uprave u Subotici, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća, od 26
oktobra do 1.novembra 2026.godine.
U pet saobraćajnih nesreća, 6 osoba je lakše povređeno, dok je u 7 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.
U navedenom periodu, policija je podnela 65 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Izdata su 603 prekršajna naloga, a iz saobraćaja je isključeno 36 vozača, od kojih je petoro zadržano u policiji, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
Pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici, u toku protekle nedelje imali su 14 intervencija.
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