Na podrčju Policijske uprave u Subotici , dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća, od 26 oktobra do 1.novembra 2026.godine.

U pet saobraćajnih nesreća , 6 osoba je lakše povređeno, dok je u 7 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 65 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Izdata su 603 prekršajna naloga, a iz saobraćaja je isključeno 36 vozača, od kojih je petoro zadržano u policiji, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

Pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici, u toku protekle nedelje imali su 14 intervencija.

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Na

podrčju Policijske uprave u Subotici, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća, od 26

oktobra do 1.novembra 2026.godine.

U pet saobraćajnih nesreća, 6 osoba je lakše povređeno, dok je u 7 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta.

U navedenom periodu, policija je podnela 65 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka. Izdata su 603 prekršajna naloga, a iz saobraćaja je isključeno 36 vozača, od kojih je petoro zadržano u policiji, zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

Pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici, u toku protekle nedelje imali su 14 intervencija.