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Na području Policijske uprave u Zrenjaninu tokom vikenda dogodile su se 3 saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba teško povređena, a jedna ima lakše povrede.

Pripadnici saobraćajne policije, u tom periodu su otkrili i sankcionisali 94 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 8 vozača pod dejstvom alkohola i jedan pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Policija je na području Novog Bečeja zadržala vozača (40) "fijata", koji je vozio sa 2,65 promila alkohola u krvi, a na području Sečnja, vozač (22) "škode" je bio pod dejstvom amfetamina.

Protiv vozača koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajme prijave.

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