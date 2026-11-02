Tokom vikenda u Zrenjaninu dogodile su se tri saobraćajne nezgode, sa jednim teško povređenim vozačem.
Hronika
U ZRENJANINU ZA VIKEND POVREĐENA DVA VOZAČA U 3 SAOBRAĆAJKE Pune ruke posla za saobraćajce: U Novom Bečeju vozio sa skoro 3 promila alkohola
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Na području Policijske uprave u Zrenjaninu tokom vikenda dogodile su se 3 saobraćajne nezgode, u kojima je jedna osoba teško povređena, a jedna ima lakše povrede.
Pripadnici saobraćajne policije, u tom periodu su otkrili i sankcionisali 94 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 8 vozača pod dejstvom alkohola i jedan pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.
Policija je na području Novog Bečeja zadržala vozača (40) "fijata", koji je vozio sa 2,65 promila alkohola u krvi, a na području Sečnja, vozač (22) "škode" je bio pod dejstvom amfetamina.
Protiv vozača koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajme prijave.
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