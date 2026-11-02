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Dva velika slučaja, dva hapšenja i pitanja odgovornosti ljudi koji su se nalazili na čelu važnih sistema. Nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak danas je pred tužiocem, nakon hapšenja zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja, ali i zlostavljanje i mučenje vlasnika restorana "27" Nenada Lukića tokom istrage ubistva na Senjaku. Tužilaštvo sumnjiči Krička i Boška Sekulovića da su tokom iste istrage nezakonito postupali prema bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću i povredili njegova prava.

Istovremeno, vlasnik Alta banke Davor Macura uhapšen je u okviru istrage koju vodi Javno tužilaštvo za organizovani kriminal. Hapšenje je usledilo nakon što je Narodna banka Srbije banci oduzela dozvolu za rad i pokrenut je stečajni postupak, uz obrazloženje da se njeno finansijsko stanje značajno pogoršalo. Prema navodima tužilaštva, Macura se sumnjiči da je iz trezora banke neovlašćeno izneo oko 45 milijardi dinara, odnosno više od 380 miliona evra, uz pomoć dvojice saradnika. Sva trojica su zadržana do 48 sati.

Gosti koji su govorili na ovu temu bili su Milan Milović, pukovnik policije u penziji, Aleksandar Radivojević, advokat i Aleksandar Jerković, programski direktor organizacije OKO.

Šta je u ovom trenutku ključno za Tužilaštvo za organizovani kriminal, odgovorio je Radivojević:

- Ono što je ključno u celoj ovoj situaciji jeste da je sistem konačno počeo da funkcioniše onako kako treba, odnosno da je pravna država konačno počela da funkcioniše. Ono što je odavno trebalo raditi, a to je kontrola formiranja te privatne banke od samog početka, počev od dozvola koje je dala Narodna banka Srbije, pa sve do transakcija koje su obavljane tokom svih ovih godina, tek sada počinje da se radi. Alta banka je zapravo privatna banka koja nije potpadala ni pod kakve pravne norme. Imala je svoj način funkcionisanja, bila je potpuno izvan pravnog sistema i jednostavno je, poput nekakvog krpelja na društvenom telu, crpela sve novčane tokove - rekao je.

Aleksandar Radivojević, advokat Foto: Kurir Televizija

"Istraga treba da rasvetli poslovanje banke"

Ukazao je na sporne okolnosti poslovanja Alta banke i izrazio očekivanje da će Tužilaštvo za organizovani kriminal sprovesti istragu do kraja i utvrditi sve relevantne činjenice.

- Svi smo, recimo, plaćali račune za električnu energiju Elektroprivredi preko te banke. Ona je imala mogućnost da obavlja raznorazne transakcije kakve druge banke nisu imale. Sama činjenica da je osnivač i vlasnik te banke pre nekoliko godina bio menjač u nekom prigradskom naselju, a onda postao multimilijarder, pokazuje koliko je ta banka zapravo učinila mimo zakona, odnosno koliko je toga rađeno na nezakonit način. Mi ne znamo šta će sve biti utvrđeno i šta će se sve dogoditi tokom istražnog postupka. Moram da skrenem pažnju na to da istražni postupak nije otvoren za javnost sve do podizanja optužnice, tako da nećemo znati sve detalje. Nešto će, naravno, biti saopšteno javnosti, barem kroz obraćanja tužilaštva, i doći ćemo do određenih informacija, ali celokupan postupak nećemo moći da pratimo. Ono što očekujem i čemu se nadam jeste da će, s obzirom na to da se radi o Tužilaštvu za organizovani kriminal, posebnom, izdvojenom tužilaštvu koje zaista pravilno i dobro radi svoj posao, cela ova stvar biti isterana do kraja - istakao je.

Kako je voditeljka istakla, istraga u vezi sa Alta bankom otvorena je u trenutku promenjenih političkih okolnosti, nakon parlamentarnih izbora, zbog čega se nameće pitanje da li je reč isključivo o institucionalnom postupanju ili se čitav slučaj posmatra i kroz političku prizmu. Na pitanje koliko je u ovakvim okolnostima moguće razdvojiti rad nadležnih institucija od političkih tumačenja, odgovorio je Jerković:

- U svakom slučaju, bilo bi značajno da ceo postupak bude izuzetno transparentan, jer mnogi građani već, ni nedelju dana nakon izbora, postavljaju pitanje da li treba da očekujemo "novog kalifa umesto kalifa". Dakle, da li neke snage pokušavaju da ponište svu onu priču o većoj demokratizaciji društva, većoj transparentnosti i slobodi medija? Vidimo da se mnoge stvari, umesto u institucijama, dešavaju na ulicama. Vidimo i pokušaje gašenja određenih medija. Stvara se atmosfera koja ne liči na nešto što bi trebalo da predstavlja korak napred kada je reč o demokratizaciji, ljudskim pravima i transparentnosti. Zbog toga mislim da će ovaj postupak biti veoma značajan. Ipak, jako je bitno da građani budu potpuno uvereni u to da je reč o pravnim, a ne političkim pitanjima, odnosno da nije u pitanju politički progon ili nešto slično.

Aleksandar Jerković Foto: Kurir Televizija

- Smatram da je u ovom slučaju važna transparentnost svih dokaza, a možda bi čak trebalo organizovati i javno suđenje. Mi smo, kao organizacija koja se inače bavi podržavanjem volje naroda, neko ko se zalaže za to da sva suđenja budu javna. Građani bi tako mogli da se u direktnom prenosu uvere u to šta su zaista činjenice, a šta špekulacije. Na taj način pokušali bismo da napravimo novi iskorak i pokažemo da su građani zapravo nosioci suvereniteta ove države. Kada govorimo o pravosuđu, pomenuli ste da je ono najzad oslobođeno. Ja se ne bih mogao u potpunosti složiti s tim, s obzirom na činjenicu da je za vreme prethodne vlasti doneta i promena Ustava, kojom su dodatno učvršćene pozicije pravosudnih organa, odnosno sudija. Do tada su se sudije, koliko-toliko, birale u Skupštini, a od pre nekoliko godina biraju se isključivo među sobom - objasnio je.

Slučaj Kričko

Slučaj Marka Krička otvorio je brojna pitanja o postupanju pojedinih pripadnika policije tokom istraga, ali i o stanju unutar bezbednosnog sistema. Istraga obuhvata sumnje na zloupotrebu službenog položaja, zlostavljanje i mučenje, a posebnu pažnju izazivaju navodi o postupanju prema vlasniku restorana "27" Nenadu Lukiću, kao i prema bivšem načelniku beogradske policije Veselinu Miliću. Šta najnovije akcije govore o stanju u policiji i kakve posledice mogu da uslede za Kurir TV analizirao je Milović:

- Sada se postavlja pitanje krivične odgovornosti Marka Krička. Više sam iznenađen što je uhapšen Boško Sekulović, jer je reč o izuzetno školovanom policajcu koji je karijeru gradio u policiji. Ne znam otkud on uopšte u tom društvu i u tim zloupotrebama, jer nikada nije kažnjavan. Otac mu je bio policajac i reč je o jednoj izuzetno časnoj policijskoj porodici. I Markov Kričkov otac bio je policajac, ali treba biti surovo i brutalno iskren i realan u iznošenju činjenica. To što je nekome otac policajac ne znači da je i on policajac - kaže on.

Milan Milović, pukovnik policije u penziji Foto: Kurir Televizija

- Kod Marka Krička se postavlja pitanje ko mu je dao da komanduje sa 10.000 ljudi koji su potpadali pod Upravu kriminalističke policije. Ta uprava broji 10.000 inspektora na teritoriji cele Srbije. Pre toga, Marko Kričak bio je komandant Jedinice za obezbeđenje, koja je brojala 1.300 ljudi. Bio je direktno odgovoran za bezbednost svih članova Vlade, predsednika, premijera i svih državnih objekata. Sada razmislite: da se nešto dogodilo u Skupštini ili Vladi, da je izbio neki veliki incident ili da je izvršen atentat, da li bi ikada iko pokrenuo pitanje odgovornosti? Kako je čovek bez dana policijskog obrazovanja i bez ikakve obuke doveden iz privatne firme u Bezbednosno-informativnu agenciju, gde mu je prvo radno mesto bilo pomoćnik načelnika uprave? Ljudi, pa reč je o bezbednosti! Takve pozicije dobijaju ljudi dve-tri godine pred penziju. Znate, tu se postavlja pitanje da li je bezbednost najnebitnija stavka u društvu u Srbiji ili je neko sve to shvatio kao privatnu firmu. Što se tiče Marka Krička, bilo je samo pitanje dana kada će ga neko uhapsiti. Da li će to biti vlast SNS-a koja je otišla ili ova sadašnja, bilo je samo pitanje vremena- rekao je Milović.

03:19 "PITANJE JE BILO SAMO DANA KADA ĆE GA NEKO UHAPSITI!" Gosti emisije "Usijanje" o slučaju Alta banke i Marku Kričku Izvor: Kurir televizija

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