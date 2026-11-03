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Pred Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saslušani su načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak i načelnik Službe za suzbijanje kriminala Boško Sekulović zbog sumnje da su od 12. maja do 3. juna 2026. godine kao službena lica MUP RS prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja, te nevršenjem svoje službene dužnosti, naneli štetu i teže povredili prava oštećenog - bivšeg načelnika PU za grad Beograd Veselina Milićq, tokom svog postupanja povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo na štetu Aleksandra Nešovića 12. maja 2026. godine u restoranu "27".

Kako je saopšteno iz VJT u Beogradu, načelnik UKP Marko Kričak, takodje je saslušan povodom osnova sumnje da je 16. maja 2026. godine zajedno sa drugim NN policijskim službenicima u prostorijama UKP zlostavljao i mučio oštećenog N.L.

- Osumnjičeni su na saslušanju izneli svoje odbrane - navodi se u saopštenju.

Posle saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da načelniku UKP i načelniku SSK odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivična dela u kratkom vremenskom periodu.

Osumnjičeni za zlostavljanje i mučenje

Načelniku UKP se na teret stavljaju krivična dela zloupotreba službenog položaja i zlostavljanje i mučenj, a načelniku SSK krivično delo zloupotreba službenog položaja.

- Postoje osnovi sumnje da je, suprotno članu 288 stav 8 i 9 Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), Boško Sekulović 15. maja 2026. godine sačinio krivičnu prijavu protiv Saše V. zbog krivičnog dela Teško ubistvo na štetu Aleksandra Nešovića kojom prijavom su obuhvaćena i druga lica, među kojima i Veselin Milić zbog krivičnih dela Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela i Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca - navodi se i dodaje da je Sekulović je to učinio iako je, kako se sumnja, u trenutku sačinjavanja pomenute prijave znao da je Milić pre izvršenja krivičnog dela Teško ubistvo od strane Saše V, napustio lice mesta - restoran "27“ na Senjaku, u pratnji svog obezbeđenja.

Njemu je to bilo poznato iz sadržine službenih beleški o obaveštenju primljenom od građana i to od V.Š, P.U, N.M, V.R. i M.J. čija sadržina ukazuje na drugačije činjenično stanje u odnosu na činjenični opis naveden u podnetoj krivičnoj prijavi protiv oštećenog V.M.

Iz sadržaja pomenutih službenih beleški proizilazi da je oštećeni Veselin Milić napustio restoran "27“ pre povratka sada pokojnog Aleksandra Nešovića u taj restoran.

Takođe, B.S. u podnetoj krivičnoj prijavi nije naveo sadržaj snimaka sigurnostnih kamera, koji su oduzeti uz potvrdu o privremeno oduzetim predmetima od 14. maja 2026. godine, iz kojih proizilazi da je oštećeni V.M. napustio pomenuti restoran.

Hard-diskove i CD-ove sa pomenutim snimcima, kao i mobline telefone oštećenog V.M. nije odmah po nalogu postupajućeg javnog tužioca VJT u Beogradu od 17. maja 2026. godine dostavio Kriminalističko-istražnoj grupi Vojne policije, već je navedene dokaze predao službenicima Vojne policije tek 22. maja 2026. godine, pri čemu su navedeni elektronski uređaji bili nepropisno upakovani u dve paprine kese.

M.K. je, kako se sumnja, usmeno odobrio B.S. podnošenje pomenute krivične prijave VJT u Beogradu, iako je bio upoznat sa njenim navodima, kako zbog medijske propraćenosti ovog krivično-pravnog događaja, tako i zbog komunikacije koju je imao sa glavnim javnim tužiocem VJT u Beogradu u vezi predaje mobilnih telefona V.M. na veštačenje Vojnoj policiji, odnosno naloga od 17. maja 2026. godine, kada mu je naloženo da se telefoni, oduzeti nakon pretresa službenog vozila V.M. predaju Kriminalističko-istražnoj grupi Vojne policije, koji će izvršiti pretres tih uređaja.

I nakon više puta ponovljenog naloga javnog tužioca, nije postupljeno po njemu sve do 21. maja 2026. godine, kada je postupajući tužilac VJT u Beogradu pozvao B.S. zbog činjenice da mobilni telefoni V.M. nisu dostavljeni radi pretresanja i veštačenja, iako je takav nalog dat više puta, na šta mu je odgovoreno da se sadržaj telefona obrađuje, radi dopune.

Takođe, postoje osnovi sumnje da je M.K. 16. maja 2026. godine iz među 2 i 3 časa u prostorijama UKP i to kao načelnik UKP, u vršenju službe zlostavljao oštećenog N.L, na taj način što ga je zajedno sa NN policijskim službenicima, najpre udarao otvorenim i zatvorenim šakama u predelu glave, stavljao mu kapuljaču na glavu gušeći ga.

Zatim su oštećenom, kako se sumnja, skinuli čarape i kaišem ga tukli po tabanima i leđima, kojom prilikom je oštećeni N.L. zadobio lake telesne povrede u vidu hematoma u predelu desnog donjeg ekstremiteta i hematoma u predelu desnog stopala.