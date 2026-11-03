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Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava da je jutros na osnovu naloga Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva, uhapšen osumnjičeni D.K., zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo Zloupotreba službenog položaja.

- U toku do sada preduzetih radnji utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni D.K., kao direktor JKP "Drina" Mali Zvornik, u toku 2025. godine, iskorišćavanjem svog službenog položaja omogućio sprovođenje javne nabavke u kojoj je unapred dogovoren ponuđač koji će biti izabran i kome je prilagođena konkursna dokumentacija. Nakon sprovedene nabavke, osumnjičeni je zaključio ugovor na osnovu kog je izabranom ponuđaču isplaćeno preko 13.000.000,00 dinara, iako su uz ponudu dostavljene neistinite isprave, kao dokaz ispunjenosti uslova - navode u saopštenju.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičenom D.K. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti priveden i saslušan u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, kao i u prethodnom periodu, nastavlja da proaktivno istražuje i prikuplja dokaze o zloupotrebi javnog novca.