POTRAGA ZA NESTALIM SRBINOM NA TRIGLAVU UŠLA U 3. DAN: Tinejdžer krenuo na planinu, pa nestao bez traga, u snegu pronađeni tragovi i njegove stvari
- Devetnaestogodišnji državljanin Srbije nestao je tokom uspona na Triglav, a velika potraga u Sloveniji traje već treći dan bez rezultata.
- Spasioci su pronašli njegove stvari i tragove u snegu do oko 1.900 metara, a pojedini predmeti i na 2.130 metara.
- Loše vreme, jak vetar i niska vidljivost otežavaju akciju, pa helikopter nije mogao da bude angažovan.
Devetnaestogodišnjem državljaninu Srbije, koji je nestao tokom uspona na Triglav u Sloveniji, već danima se gubi svaki trag, a opsežna potraga za njim za sada ne daje rezultate. Nestanak mladića prijavljen je u nedelju, nešto pre 20 časova, čime je pokrenuta velika akcija spasavanja koja je sada ušla u treći dan.
- Mladić se na uspon ka Triglavu, najvišem vrhu Slovenije, uputio u subotu, 31. oktobra, ali se nakon toga nije vratio niti se javio. Slovenačka policija odmah je pokrenula potragu, u koju su uključeni pripadnici Gorske službe spasavanja iz Boveca i Mojstrane - istakli su nadležni.
Tokom pretrage zahtevnog planinskog terena spasioci su pronašli lične stvari za koje se veruje da pripadaju nestalom mladiću, kao i otiske stopala u snegu. Tragovi su praćeni do nadmorske visine od oko 1.900 metara, gde ih je jak vetar izbrisao.
Pojedini predmeti pronađeni su i na visini od 2.130 metara, što je dodatno usmerilo potragu na ovaj deo planine.
Loše vreme otežava potragu
Akciju spasavanja dodatno otežavaju izuzetno nepovoljni vremenski uslovi, jaki vetrovi, niske temperature i smanjena vidljivost. Zbog jakog vetra i oblačnosti nije bilo moguće angažovati helikopter za pretragu iz vazduha.
Potragu predvodi Policijska stanica Bovec, a spasioci pretražuju zahtevne i delimično snegom prekrivene delove planine.
- Posebno zabrinjava činjenica da se mladić kretao stazom preko Plemenice, koja važi za jednu od najzahtevnijih obeleženih staza na Triglavu. U teškim uslovima pojedini delovi mogu biti prekriveni snegom i ledom, dok izloženost terena i snažni vetrovi dodatno povećavaju opasnost - navode slovenački mediji.
Uprkos dosadašnjim naporima spasilaca i pronađenim tragovima, od devetnaestogodišnjaka i dalje nema ni traga ni glasa. Potraga se nastavlja.