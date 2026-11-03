Tokom pretrage zahtevnog planinskog terena spasioci su pronašli lične stvari za koje se veruje da pripadaju nestalom mladiću, kao i otiske stopala u snegu. Tragovi su praćeni do nadmorske visine od oko 1.900 metara, gde ih je jak vetar izbrisao.

Pojedini predmeti pronađeni su i na visini od 2.130 metara, što je dodatno usmerilo potragu na ovaj deo planine.