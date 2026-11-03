Stefan Ajdarević (25), poznat kao Bokser, ubijen je uoči Vaskrsa, u noći između 10. i 11. aprila u Leskovcu. Kako smo ranije pisali, drama je počela na ulici, gde je Vasip D. najpre zapucao na mladića, a potom ga jurio dok je pokušavao da pobegne.

- Čula se vika, a potom i pucnji. Niko nije znao šta se dešava. Tek smo jutros saznali da je mladić ubijen. Kažu da ga je jurio ulicom i pucao, a onda ga našao u lokalu gde se sakrio - ispričao je tada jedan od građana za Kurir i dodao da se kao motiv navodi neraščišćeni odnosi između dve porodice, kada je navodno Vasip D. imao na umu da se osveti sugrađaninu.