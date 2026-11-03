ZBOG UBISTVA BOKSERA OSUĐEN NA 12 GODINA ROBIJE: Leskovčanin presreo Stefana, pucao i jurio ga po ulici, hteo je da se osveti
- Vasip Demirović iz Leskovca prvostepeno je osuđen na 12 godina zatvora zbog ubistva Stefana Ajdarevića, poznatog kao Bokser.
- Sud je utvrdio da je 11. aprila 2026. pucao u njega na ulici, a zatim ga jurio i usmrtio u lokalu sa nargila barom.
- Presuda obuhvata i nedozvoljeno držanje oružja, a Demiroviću je pritvor uračunat u kaznu i dozvoljena je žalba.
Vasip D. (27) iz Leskovca prvostepeno je osuđen na 12 godina zatvora zbog ubistva sugrađanina Stefana Ajdarevića (25), poznatog kao Bokser.
Kako je saopšteno iz Višeg suda u Leskovcu, optuženi je oglašen krivim jer je 11. aprila 2026. godine, oko 1.20 sati, u Ulici Slavka Zlatanovića u Leskovcu, iz vatrenog oružja pucao u Stefana Ajdarevića, a potom ga sustigao u kući u kojoj se nalazi nargila bar i ispalio u njega više hitaca.
- Optuženi Vasip D. oglašen je krivim zbog krivičnog dela ubistvo i krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 godina, u koju će mu biti uračunato vreme provedeno u pritvoru, počev od 11. aprila 2026. godine - navedeno je u saopštenju suda.
Stefan Ajdarević (25), poznat kao Bokser, ubijen je uoči Vaskrsa, u noći između 10. i 11. aprila u Leskovcu. Kako smo ranije pisali, drama je počela na ulici, gde je Vasip D. najpre zapucao na mladića, a potom ga jurio dok je pokušavao da pobegne.
- Čula se vika, a potom i pucnji. Niko nije znao šta se dešava. Tek smo jutros saznali da je mladić ubijen. Kažu da ga je jurio ulicom i pucao, a onda ga našao u lokalu gde se sakrio - ispričao je tada jedan od građana za Kurir i dodao da se kao motiv navodi neraščišćeni odnosi između dve porodice, kada je navodno Vasip D. imao na umu da se osveti sugrađaninu.
Pucao, pa jurio po ulici
U obrazloženju presude detaljno je opisan tok krvavog napada. Prema navodima suda, Stefan Ajdarević je kobne noći skuterom došao do raskrsnice Ulice Slavka Zlatanovića i Ulice Dragana Petrovića Stoleta, gde je ostavio motor. Nedugo zatim, iz pravca obližnje kuće pojavio se okrivljeni, nakon čega je usledila kraća rasprava.
- Nakon kraće rasprave, optuženi je iz pištolja nepoznate marke, kalibra i fabričkog broja, za čije nabavljanje i držanje nije imao odobrenje nadležnog organa, ispalio više hitaca u pravcu oštećenog, koji je krenuo da beži. Optuženi je sve vreme trčao za njim i pucao - navodi se u saopštenju Višeg suda u Leskovcu.
U pokušaju da se spase, Stefan je utrčao u dvorište kuće u kojoj se nalazio nargila bar. Na terasi je bio jedan od svedoka, koji je potom ušao unutra, a za njim i ranjeni mladić. Svedok je zaključao ulazna vrata kako bi sprečio napadača da uđe.
Međutim, Vasip D., kako je utvrđeno u presudi, nije odustao. Prethodno je otišao iza objekta, gde ga je drugi svedok pokušao zaustaviti i sprečiti da priđe ulazu, ali u tome nije uspeo.
- Optuženi je otišao do ulaznih vrata, zahtevao da mu ih otvore, a kako svedok to nije učinio, udarcem nogom je razvalio vrata, ušao unutra i u oštećenog, koji se nalazio u hodniku iza ulaznih vrata, ispalio veći broj hitaca - navodi se u saopštenju suda.
Od zadobijenih povreda glave, grudnog koša i trbuha, Stefan Ajdarević preminuo je na mestu.
Smanjena sposobnost rasuđivanja
Sud je u presudi naveo i da je kod okrivljenog u vreme izvršenja krivičnih dela postojala smanjena sposobnost da shvati značaj svojih postupaka, ali ne bitno, dok je njegova sposobnost da upravlja svojim postupcima bila bitno smanjena usled afektnog stanja straha i besa srednjeg stepena.
Vasip D. je, kako se navodi, bio svestan svojih postupaka, hteo je njihovo izvršenje i bio svestan da su njegova dela zabranjena.
Pritvor mu je produžen do upućivanja u ustanovu za izdržavanje kazne zatvora, a najduže do isteka izrečene kazne. Na presudu je dozvoljena žalba Apelacionom sudu u Nišu u roku od 15 dana od prijema presude.