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Višem sudu u Nišu, kako je saopšteno iz ovog suda, iz Ministarstva pravde dostavljene su odluke predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića o pomilovanju, koje se odnose na 18 osoba protiv kojih se vodi, ili je vođen krivični postupak pred ovim sudom.

- Odlukama predsednika Republike Srbije od 27. septembra, Srđan Mitrović, Vladislava Ivković, Ivan Mihajlović, Nenad Stanković, Dragan Trajković, Slavoljub Živadinović, Aleksandar Tričković, Miloš Arsić, Sanja Stojanović, Dušica Davidović, Miloš Petrović, Goran Milosavljević, Milorad Jerkan i Miodrag Stojanović, oslobođeni su krivičnog gonjenja za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja, a Snežana Radivojević oslobođena je krivičnog gonjenja za krivično delo zloupotreba službenog položaja u saizvršilaštvu i to u predmetu koji se vodi pred Višim sudom u Nišu, Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije - navodi se u saopštenju Višeg suda u Nišu.

Podsetimo, reč je o okrivljenim nekadašnjim članovima Štaba za vanredne situacije, za koje se sumnja da su oštetili budžet Niša za 843.336.450 dinara.

Odlukom predsednika Republike Srbije, kako se dodaje, usvojena je molba za pomilovanje Igora Novakovića, podneta dana 11. juna 2026. godine, koji je osuđenom pravnosnažnom presudom Apelacionog suda u Nišu 11. marta 2026. godine, na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci i mera bezbednosti u trajanju od 5 godina ukoliko u roku od 5 godina ne učini novo krivično delo.

- Usvojena je molba za pomilovanje Bratislava Todorovića, podneta 8. oktobra 2024. godine, pa je istom data rehabilitacija po presudi Višeg suda u Nišu od 28. februara 2014. godine - navodi se.

Istom odlukom, usvojena je molba za pomilovanje Milosava Simovića, podneta 12. novembra 2025. godine, koji je osuđen pravnosnažnom presudom Višeg suda u Nišu, pa je on oslobođen izdržavanja izrečene kazne zatvora u trajanju od 6 meseci, koja se ima izvršiti u prostorijama u kojima osuđeni stanuje bez primene elektronskog nadzora i ukida mu se izrečena mera bezbednosti u trajanju od 2 godine.