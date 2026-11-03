TUŽILAŠTVO TRAŽI DA SE KRIČKU I SEKULOVIĆU ODREDI PRITVOR I ZBOG OPASNOSTI OD PONAVLJANJA DELA: Sud ih u pritvoru zadržao samo zbog svedoka
- Tužilaštvo će uložiti žalbu na odluku Višeg suda da Kričku i Sekuloviću pritvor bude određen samo zbog uticaja na svedoke.
- Traži da im se pritvor odredi i zbog opasnosti da bi mogli da ponove krivično delo u kratkom roku.
- Kričku se na teret stavljaju zloupotreba službenog položaja i zlostavljanje i mučenje, a Sekuloviću zloupotreba službenog položaja.
Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu saopštilo je da će da uloži žalbu na rešenje sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu kojim je načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću određen pritvor samo iz razloga da ne bi uticali na svedoke.
- Žalbom će biti traženo da krivično vanpretresno veće suda rešenje preinači i odredi im pritvor i iz razloga da ne bi ponovili krivično delo u kratkom vremenskom periodu, kako je to tužilaštvo i predložilo - navodi se u saopštenju tužilaštva.
Podnetimo, nakon saslušanja osumnjičenih, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da načelniku UKP i načelniku SSK odredi pritvor da ne bi uticali na svedoke i da ne bi ponovili krivična dela u kratkom vremenskom periodu.
Načelniku UKP se na teret stavljaju krivična dela zloupotreba službenog položaja i zlostavljanje i mučenje, a načelniku SSK krivično delo zloupotreba službenog položaja.
Podsetimo, saslušanje visokih funkcionera MUP-a trajalo je do kasno u noć, a pritvor im je određen noćas, nešto posle jedan sat iza ponoći.