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Prvi osnovni sud u Beogradu saopštio je da je Ministarstvo pravde dostavilo ovom sudu odluku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića o pomilovanju Miodraga Selakovića.

Selaković je, podsetimo, bio optužen da je 14. maja ove godine u Bulevaru kralja Aleksandra, kod Pravnog fakulteta, tokom protesta pregazio Veroljuba S. (90) i naneo mu teške telesne povrede.

- Selaković Miodraga koji je u postupku pomilovanja pokrenutom po službenoj dužnosti od strane ministra pravde oslobođen od krivičnog gonjenja za teško delo protiv opšte sigurnosti u predmetu koji se vodi pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, po optužnom predlogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu od 03.07.2026. godine, prihvaćenom na zastupanje aktom Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu od 23.09.2026. godine - navodi se u saopštenju Prvog osnovnog suda u Beogra.