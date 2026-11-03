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Viši sud u Subotici osudio je A. L. (46) iz Crvenke na 17 godina zatvora zbog teškog ubistva sugrađanina Dušana Vještice (60) u junu prošle godine. Pored zatvorske kazne, izrečena mu je i mera bezbednosti obaveznog lečenja, a pritvor mu je produžen do upućivanja u ustanovu za izvršenje kazne.

Dušan Vještica Foto: Društvene Mreže

Prema informacijama iz Višeg suda u Subotici, osuđenom će u izrečenu kaznu biti uračunato i vreme provedeno u pritvoru.

- Viši sud u Subotici osudio je A. L. (46) iz Crvenke na kaznu zatvora u trajanju od 17 godina zbog krivičnog dela teško ubistvo. Uz navedenu kaznu izrečena mu je i mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana - navedeno je u saopštenju suda.

Podsetimo, A. L. se teretio da je 19. juna prošle godine u porodičnoj kući Dušana Vještice u Crvenki počinio stravičan zločin. Prema ranijim informacijama iz istrage, sumnjalo se da je ušao u kuću svog sugrađanina, a zatim ga tupim predmetom više puta udario u glavu, nanevši mu povrede od kojih je preminuo.

- Sumnja se da je osumnjičeni u porodičnoj kući oštećenog tupim predmetom zadao više udaraca u predelu glave, usled kojih je Vještica preminuo - saopšteno je ranije nakon hapšenja osumnjičenog. Telo nesrećnog čoveka pronašao je prijatelj koji je došao da ga obiđe. Prema rečima meštana, prizor u kući bio je jeziv, a o svemu je odmah obaveštena policija.

Imao težak život

Dušan Vještica živeo je sam u porodičnoj kući u Crvenki, a komšije su nakon ubistva za Kurir ispričale da je imao težak život. Posebno ih je potresla činjenica da je ubijen čovek sa invaliditetom kome su obe noge bile amputirane, zbog čega je koristio invalidska kolica.

- Dušan je ceo život proveo u toj porodičnoj kući. Nije bio loš, ali je imao problema sa zakonom. Tačnije, pre deset godina bio je u zatvoru i to, kako se pričalo po mestu, zbog narkotika - ispričao je tada za Kurir jedan od komšija.

On je dodao da je Dušan, uprkos svemu, bio korektan prema ljudima iz komšiluka i da nikome nije želeo zlo.

- Kakav god da je neko bio, nije zaslužio ovako brutalnu smrt. Možda nije bio čovek bez greške, ali da li ima takvog bića na zemlji?! Nije zaslužio da umre u najgorim mukama. Dušan je bio bez obe noge, nije imao priliku da se brani od napadača. Nije mogao da se suprotstavi onome ko je hteo da mu naudi. Jako mi je teško zbog svega - rekao je sagovornik Kurira.

Kuća bila ispreturana

Meštani su nakon zločina ispričali da se sumnjalo da je motiv napada bila pljačka. Prema njihovim navodima, A. L. je, navodno, došao u kuću kako bi opljačkao Dušana, za koga je znao da živi sam i da je zbog zdravstvenog stanja nemoćan.

Foto: Shutterstock

- Sumnja se da je A. L. te večeri došao kako bi opljačkao Dušana koji je živeo sam u porodičnoj kući. Naime, Dušan je bio lak plen s obzirom na to da je već nekoliko godina u invalidskim kolicima. Njemu su lekari pre nekoliko godina morali da amputiraju obe noge zbog bolesti - ispričao je jedan od meštana.

Prema pričama koje su se tada mogle čuti u Crvenki, kuća je nakon zločina bila potpuno ispreturana, dok su na objektu bile i polomljene nadzorne kamere.