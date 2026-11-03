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U širem centru Prijepolja, u naselju Vakuf sinoć oko 18 sati došlo je do oružane pljačke menjačnice, kada je za sada nepoznata osoba, uz pretnju najverovatnije vatrenim oružjem, odnela veću količinu novca.

- Policiji je oko 18 časova prijavljeno da je NN lice, uz pretnju najverovatnije vatrenim oružjem, iz menjačnice otuđilo veću količinu novca. Policija intenzivno radi na rasvetljavanju ovog krivičnog dela i identifikaciji počinioca - kaže za RINU izvor upoznat sa ovim slučajem.

Prema nezvaničnim saznanjima, razbojnik je ušao u menjačnicu u trenutku kada se u objektu nalazila radnica, kojoj je, kako se sumnja, zapretio oružjem, nakon čega je uzeo novac i udaljio se sa lica mesta.

U rasvetljavanju slučaja policiji bi mogli da pomognu snimci sa nadzornih kamera. Menjačnica je pokrivena video-nadzorom, a kako se nalazi u prometnom delu grada, očekuje se da su kretanje osumnjičenog mogle da zabeleže i kamere sa okolnih objekata.

Za sada nema preciznih informacija o tome koliko je novca odneto iz menjačnice. Policija nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja i pronalasku počinioca.

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