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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su i uhapsili Đ. P. (24) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje

pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.

Operativnim radom i veštačenjem oduzetih mobilnih telefona do sada je identifikovano desetoro dece uzrasta od 11 do 15 godina, za koje se sumnja da su bila izložena ovakvom postupanju osumnjičenog.

Po načinu delovanja, a posebno po intenzitetu pretnji i ucena upućivanih deci, ovaj slučaj izdvaja se kao jedan od najtežih slučajeva predatorskog delovanja na internetu otkrivenih u Srbiji u poslednjih nekoliko godina.

- Sumnja se da je Đ. P. kreirao lažne naloge na društvenim mrežama, predstavljajući se kao dečak ili devojčica, i na taj način stupao u neposrednu komunikaciju sa decom. Kroz različite „izazove“ navodio ih je da sačinjavaju i šalju fotografije i video-zapise seksualne sadržine. Kada bi pokušala da prekinu komunikaciju, sumnja se da im je upućivao pretnje i ucene kako bi ih primorao da nastave sa slanjem takvog materijala - navodi se u saopštenju.

U dosadašnjem toku postupanja obavljeni su razgovori sa identifikovanom decom, a policija i tužilaštvo nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti slučaja i proveri da li ima još dece koja su bila izložena ovakvom postupanju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na roditelje i staratelje da sa decom razgovaraju o bezbednosti na internetu, posebno o kontaktima sa nepoznatim osobama, zahtevima za slanje intimnih fotografija i snimaka, kao i pretnjama i ucenama koje mogu uslediti. Treba im ukazati na to da osoba koja se na internetu predstavlja kao njihov vršnjak ne mora zaista biti dete, kao i da komunikacija sa nepoznatim osobama može nositi ozbiljne rizike.

- Deca treba da znaju da u situacijama u kojima su izložena pritiscima, pretnjama ili ucenama mogu da se obrate roditeljima, starateljima ili drugoj odrasloj osobi od poverenja i zatraže pomoć. To važi i ukoliko su već poslala fotografiju ili snimak, jer to ni na koji način ne opravdava pretnje, ucene niti bilo kakav oblik njihove zloupotrebe. Razumevanje, podrška i blagovremena reakcija odraslih od posebnog su značaja za zaštitu deteta i sprečavanje dalje zloupotrebe - ističe MUP.

Ukoliko dete dobija ovakve poruke ili je izloženo pretnjama i ucenama, potrebno je sačuvati prepisku, podatke o nalogu i druge tragove komunikacije, kako bi mogli da posluže u daljem postupanju policije. Materijal koji prikazuje seksualnu eksploataciju dece ne treba dodatno preuzimati, umnožavati, prosleđivati ili objavljivati, već slučaj bez odlaganja prijaviti policiji.