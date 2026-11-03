JEZIVO! PREDATOR SE LAŽNO PREDSTAVLJAO KAO DETE: Uhapšen manijak iz Beograda, na meti pornografske ucene bilo 10 mališana
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, po nalogu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su i uhapsili Đ. P. (24) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posedovanje
pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju.
Operativnim radom i veštačenjem oduzetih mobilnih telefona do sada je identifikovano desetoro dece uzrasta od 11 do 15 godina, za koje se sumnja da su bila izložena ovakvom postupanju osumnjičenog.
Po načinu delovanja, a posebno po intenzitetu pretnji i ucena upućivanih deci, ovaj slučaj izdvaja se kao jedan od najtežih slučajeva predatorskog delovanja na internetu otkrivenih u Srbiji u poslednjih nekoliko godina.
- Sumnja se da je Đ. P. kreirao lažne naloge na društvenim mrežama, predstavljajući se kao dečak ili devojčica, i na taj način stupao u neposrednu komunikaciju sa decom. Kroz različite „izazove“ navodio ih je da sačinjavaju i šalju fotografije i video-zapise seksualne sadržine. Kada bi pokušala da prekinu komunikaciju, sumnja se da im je upućivao pretnje i ucene kako bi ih primorao da nastave sa slanjem takvog materijala - navodi se u saopštenju.
U dosadašnjem toku postupanja obavljeni su razgovori sa identifikovanom decom, a policija i tužilaštvo nastavljaju rad na utvrđivanju svih okolnosti slučaja i proveri da li ima još dece koja su bila izložena ovakvom postupanju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na roditelje i staratelje da sa decom razgovaraju o bezbednosti na internetu, posebno o kontaktima sa nepoznatim osobama, zahtevima za slanje intimnih fotografija i snimaka, kao i pretnjama i ucenama koje mogu uslediti. Treba im ukazati na to da osoba koja se na internetu predstavlja kao njihov vršnjak ne mora zaista biti dete, kao i da komunikacija sa nepoznatim osobama može nositi ozbiljne rizike.
- Deca treba da znaju da u situacijama u kojima su izložena pritiscima, pretnjama ili ucenama mogu da se obrate roditeljima, starateljima ili drugoj odrasloj osobi od poverenja i zatraže pomoć. To važi i ukoliko su već poslala fotografiju ili snimak, jer to ni na koji način ne opravdava pretnje, ucene niti bilo kakav oblik njihove zloupotrebe. Razumevanje, podrška i blagovremena reakcija odraslih od posebnog su značaja za zaštitu deteta i sprečavanje dalje zloupotrebe - ističe MUP.
Ukoliko dete dobija ovakve poruke ili je izloženo pretnjama i ucenama, potrebno je sačuvati prepisku, podatke o nalogu i druge tragove komunikacije, kako bi mogli da posluže u daljem postupanju policije. Materijal koji prikazuje seksualnu eksploataciju dece ne treba dodatno preuzimati, umnožavati, prosleđivati ili objavljivati, već slučaj bez odlaganja prijaviti policiji.
- Pozivamo roditelje, staratelje i sve građane koji imaju saznanja o ovakvim kontaktima ili zloupotrebama da ih prijave policiji, čak i kada nisu sigurni da li je reč o krivičnom delu. Pravovremena prijava može biti od presudnog značaja za zaštitu deteta i sprečavanje dalje eksploatacije i ugrožavanja druge dece.