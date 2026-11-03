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BOSANAC UHAPŠEN NA SREMSKOJ RAČI Pokušao da prošvercuje kokain preko granice: Drogu krio iza autobuskog sedišta
- Policija je na Graničnom prelazu Sremska Rača uhapsila državljanina BiH O. T. (1988) zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet droge.
- U autobusu je kod njega pronađena bela praškasta materija nalik na kokain, a iza sedišta još četiri kesice sa ukupno 181 gramom te supstance.
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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Upravom granične policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, uhapsili su državljanina Bosne i Hercegovine O. T. (38) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je na Graničnom prelazu Sremska Rača, prilikom kontrole autobusa, kod osumnjičenog pronašla manju količinu bele praškaste materije nalik na kokain, dok su iza njegovog sedišta pronađene još četiri kesice sa ukupno 181 gram ove materije.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.
(Kurir.rs)
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