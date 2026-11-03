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B. B. (51) i S. B. (46), rodom iz Herceg Novog, optuženi su za ubistvo dečaka K. P. (11) koji je nestao u septembru prošle godine u Kanadi.

B.B. se tereti za ubistvo drugog stepena i skrnavljenje ljudskih ostataka, dok je žena optužena za ubistvo iz nehata.

Ubijeni dečak Foto: Društvene Mreže

Lokalni mediji pišu da su optuženi članovi porodice ubijenog dečaka, ali da istražitelji nisu želeli da preciziraju u kakvom su tačno odnosu bili zbog zaštite podataka. Inače, ubijeni dečak se najpre vodio kao nestao i potraga za njim trajala je mesecima, a da se njemu nešto dogodilo prva je shvatila njegova polusestra iz Beograda. Naime, ona je bila zabrinuta jer nije mogla da stupi u telefonski kontakt sa mališanom koji je ježiveo u Kanadi.

- Slučaj koji je više od godinu dana potresao porodicu dobio je tragičan epilog, a kanadska policija saopštila je da su protiv dva člana porodice dečaka podignute optužnice. Istražitelji veruju da je dečak ubijen još pre nego što je njegov nestanak prijavljen, dok se svi detalji zločina i dalje drže u tajnosti zbog sudskog postupka - pišu kanadski mediji i dodaju:

- B. B. (51) je uhapšen 30. oktobra u kanadskom Bernabiju i tereti se za ubistvo drugog stepena i nedolično postupanje sa ljudskim ostacima, dok je S. B. (46) optužena za teško ubistvo iz nehata.

Jezive sumnje

Stravične sumnje su se obistinile kada je 26. septembra 2025. godine, kanadska policija dobila poziv od rođaka kako bi proverili da li je dečak dobro. Njegovim najbližima bilo je neobično što duže vreme nisu mogli da stupe u kontakt sa njim niti su imali informacije o tome gde se nalazi.

Žrtva Foto: Društvene Mreže

Policija je tada započela potragu, a nakon nekoliko dana bezuspešnog pokušavanja da pronađu dečaka, slučaj je označen kao visokorizičan nestanak i predat Jedinici za teška krivična dela policije Bernabija.

- U prvim obraćanjima javnosti policija je navodila da veruje da se dečak nalazi sa starateljem čiji identitet pokušavaju da utvrde. Uputili su i direktan apel toj osobi, kao i svima koji imaju informacije o dečaku, da se jave. Već 9. oktobra 2025. godine policija je obnovila apel za pomoć, a tri nedelje kasnije pokrenuta je i kampanja sa bilbordima kako bi se što više ljudi uključilo u potragu - navode mediji.

Meseci su prolazili, a odgovora o dečakovoj sudbini nije bilo. Istražitelji su proveravali informacije koje su dostavljali članovi porodice i građani, pokušavajući da utvrde šta se dogodilo sa dečakom.

Prelomni trenutak dogodio se mesecima kasnije, odnosno 25. juna 2026. godine, kada je slučaj preuzeo Integrisani tim za istragu ubistava (IHIT). U saradnji sa policijskom jedinicom za teška krivična dela, istražitelji su nastavili potragu, koja je na kraju dovela do tragičnih vesti i pronalaska posmrtnih ostataka.

Detaljnim proverama, nažalost, utvrđeno je da se radi o nestalom dečaku.

Prema navodima policije, sumnja se da se zločin dogodio još tokom 2025. godine, čak i pre nego što je porodica prijavila njegov nestanak.

- Navodni događaj koji je doveo do dečakove smrti dogodio se 2025. godine, pre nego što je prijava o nestanku stigla u policiju - navela je narednica Freda Fong iz IHIT-a. Ona je potvrdila da su optuženi članovi njegove porodice, ali zbog zabrane objavljivanja nije mogla da precizira njihove odnose sa dečakom.

- Ovo nije bio incident sa nepoznatom osobom, niti slučajan događaj - poručila je kratko Fong.

Sestra otkrila sve

Jedan od rođaka ubijenog dečaka rekao je da je važnu ulogu u otkrivanju istine imala njegova starija polusestra, koja je iz Beograda uporno pokušavala da dođe do odgovora i sazna šta se desilo sa njim.

Foto: Društvene Mreže

Inače, mnogi rođaci iz Crne Gore i Srbije uveliko se opraštaju od mališana.

- Bio je lep i pametan dečak. Govorio je savršeno engleski i srpski. Porodica mu je rodom iz Crne Gore. Kao mali je voleo da vozi bicikl s ocem i bio je pun života, kao i svako dete - rekao je jedan od rođaka. Kako je naveo, on je bio veoma vezan za svog oca, koji je preminuo od koronavirusa.

- Neka ti je laka zemlja, mili. Dočekaćemo, ako Bog da, da te položimo pored oca. Praštaj nam svima koji smo ovaj svet do te mere pokvarili da tebe više ne bude - samo je jedan od potresnih oproštaja koji su osvanuli nakon strašne vesti.

Policija nastavlja istragu

Narednica Freda Fong istakla je da je slučaj bio izuzetno težak i emotivan za sve koji su radili na njemu, kao i da je pronalazak dečakovih posmrtnih ostataka rezultat višemesečnog rada i saradnje sa porodicom, prijateljima i građanima.