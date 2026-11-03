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Mladiću (19) iz Srbije, koji je kako Kurir saznaje, poreklom iz okoline Čačka,izgubio se svaki trag tokom uspona na Triglav u Sloveniji gde se uputio samostalno i to, prema rečima našeg sagovornika, auto-stopom. Potraga za njim ušla je u treći dan, a zabrinutost dodatno pojačava činjenica da su spasioci pronašli njegove lične stvari na velikoj nadmorskoj visini.

- Pojedine lične stvari nestalog mladića pronađene su na nadmorskoj visini od 2.130 metara. Tokom pretrage uočeni su i otisci stopala u snegu, koji su praćeni do visine od približno 1.900 metara, gde ih je snažan vetar izbrisao. Inače, među pronađenom opremom su bivak-vreća, zaštitna folija, podloga za spavanje poznata kao armafleks i mobilni telefon - kaže nezvanično izvor Kurira.

Podsetimo, vest o nestanku devetnaestogodišnjeg državljanina Srbije, koji je nestao tokom planinarenja na Triglavu, potresla je javnost, a porodica i prijatelji s velikom neizvesnošću čekaju bilo kakvu informaciju o njegovoj sudbini.

- Mladić je poreklom iz okoline Čačka, a studira u Sloveniji, u Ljubljani. Inače, na planinu se uputio samostalno, bez organizovane planinarske grupe. On obožava prirodu i često planinari, nije mu ovo prvi put. Čuli smo da je navodno iz Ljubljane stigao auto-stopom do Triglava, najgore od svega je što ga nema već treći dan i to u takvim uslovima, plašimo se da će potraga imati tragičan ishod - kaže izvor Kurira.

Ono što je za sada potvrđeno jeste da je devetnaestogodišnjak krenuo na uspon u subotu, 31. oktobra, i da se nakon toga nije vratio niti je uspostavio kontakt sa bilo kim. Ipak, vremenski uslovi na planini izuzetno su teški, što dodatno otežava potragu.

Pokrenuta velika potraga

Prema rečima izvora Kurira, slovenačka policija obaveštena je o nestanku u nedelju, nešto pre 20 časova. Nakon prijave pokrenuta je opsežna akcija spasavanja, u koju su se uključili pripadnici Gorske službe spasavanja iz Boveca i Mojstrane.

Kako je Kurir preneo informacije nadležnih, mladić se u subotu uputio ka najvišem vrhu Slovenije, ali se nakon toga nije vratio. Potragom rukovodi Policijska stanica Bovec, a spasioci su od početka suočeni sa izuzetno komplikovanim uslovima na terenu.

- Posebno zabrinjava pravac kojim se mladić kretao. Reč je o stazi preko Plemenice, koja važi za jednu od zahtevnijih i izloženijih planinarskih ruta na Triglavu. Na pojedinim delovima teren je strm, kamenit i veoma zahtevan, a u zimskim uslovima sneg i led mogu dodatno otežati kretanje - dodaje izvor.

Jedan od najvećih problema tokom potrage predstavljaju izuzetno nepovoljni vremenski uslovi. Jak vetar, niske temperature, oblačnost i slaba vidljivost otežavaju kretanje spasilaca po planinskom terenu.