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Prijatelji i poznanici devetnaestogodišnjeg Jakova Vučetića iz Preljine kod Čačka, koji je nestao tokom uspona na Triglav u Sloveniji, oglasili su se dok traje višednevna potraga za mladićem. O njemu govore kao o izuzetno hrabrom, snalažljivom i neobičnom mladiću.

Nestali Jakov Foto: Društvene Mreže

- Jakov je veoma snalažljiv, hrabar i zanimljiv mladić. Meštani ga dobro poznaju, a poznat je i po tome što je svojevremeno golim rukama hvatao zmije. Uvek je bio drugačiji i imao je poseban odnos prema prirodi i životinjama - pričaju njegovi poznanici iz Preljine, nadajući se da će potraga za njim imati pozitivan ishod.

Inače, nestali mladić je sin sveštenika iz ovog čačanskog sela, a prema rečima prijatelja, njegov otac je nakon vesti o nestanku otišao u Sloveniju. Porodica i prijatelji sada čekaju bilo kakvu informaciju.

- Svi se nadamo da će se pojaviti neki novi trag i da će biti pronađen - navode njegovi prijatelji.

Prema rečima lokalnih planinara, situacija je veoma zabrinjavajuća. Od subote, kada je krenuo na uspon, temeprature su niske i vremenski uslovi su vrlo surovi.

Foto: Društvene Mreže

- Noći na toj visini su izuzetno hladne. Ipak, činjenica da su pronađene njegove stvari na stazi ostavlja prostor za nadu. Postoji mogućnost da se kretao dalje, a dok god čovek može da se kreće i traži zaklon, postoji šansa da preživi - dodali su planinari i istakli:

- Mladost i snalažljivost su na njegovoj strani. Nepoznavanje staze i planinarsko neiskustvo mu ne idu u korist. Planinari prosto ne veruju da bi bilo ko u planinu krenuo sam, naročito na Triglav, koji je jedan od zahtevnijih u EU - kaže sagovornik.

Podsetimo, Jakov je, prema nezvaničnim informacijama, na Triglav krenuo samostalno, a nestanak je prijavljen u nedelju uveče. Potragu su najpre pokrenuli pripadnici Gorske službe spasavanja iz Boveca, a kasnije su se uključili policija i dodatni tragači.

Na visini od oko 2.130 metara pronađena je njegova oprema, među kojom se, prema dostupnim informacijama, nalaze bivak-vreća, zaštitna folija, podloga za spavanje i telefon. Tragovi stopala u snegu praćeni su do oko 1.900 metara, gde ih je jak vetar izbrisao.