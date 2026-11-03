Slušaj vest

Prijatelji i poznanici devetnaestogodišnjeg Jakova Vučetića iz Preljine kod Čačka, koji je nestao tokom uspona na Triglav u Sloveniji, oglasili su se dok traje višednevna potraga za mladićem. O njemu govore kao o izuzetno hrabrom, snalažljivom i neobičnom mladiću.

Jakov Vučetić, nestao, Triglav
Nestali Jakov Foto: Društvene Mreže

- Jakov je veoma snalažljiv, hrabar i zanimljiv mladić. Meštani ga dobro poznaju, a poznat je i po tome što je svojevremeno golim rukama hvatao zmije. Uvek je bio drugačiji i imao je poseban odnos prema prirodi i životinjama - pričaju njegovi poznanici iz Preljine, nadajući se da će potraga za njim imati pozitivan ishod.

Inače, nestali mladić je sin sveštenika iz ovog čačanskog sela, a prema rečima prijatelja, njegov otac je nakon vesti o nestanku otišao u Sloveniju. Porodica i prijatelji sada čekaju bilo kakvu informaciju.

- Svi se nadamo da će se pojaviti neki novi trag i da će biti pronađen - navode njegovi prijatelji.

Prema rečima lokalnih planinara, situacija je veoma zabrinjavajuća. Od subote, kada je krenuo na uspon, temeprature su niske i vremenski uslovi su vrlo surovi.

Jakov Vučetić, nestao, Triglav
Foto: Društvene Mreže

- Noći na toj visini su izuzetno hladne. Ipak, činjenica da su pronađene njegove stvari na stazi ostavlja prostor za nadu. Postoji mogućnost da se kretao dalje, a dok god čovek može da se kreće i traži zaklon, postoji šansa da preživi - dodali su planinari i istakli:

- Mladost i snalažljivost su na njegovoj strani. Nepoznavanje staze i planinarsko neiskustvo mu ne idu u korist. Planinari prosto ne veruju da bi bilo ko u planinu krenuo sam, naročito na Triglav, koji je jedan od zahtevnijih u EU - kaže sagovornik.

Podsetimo, Jakov je, prema nezvaničnim informacijama, na Triglav krenuo samostalno, a nestanak je prijavljen u nedelju uveče. Potragu su najpre pokrenuli pripadnici Gorske službe spasavanja iz Boveca, a kasnije su se uključili policija i dodatni tragači.

Na visini od oko 2.130 metara pronađena je njegova oprema, među kojom se, prema dostupnim informacijama, nalaze bivak-vreća, zaštitna folija, podloga za spavanje i telefon. Tragovi stopala u snegu praćeni su do oko 1.900 metara, gde ih je jak vetar izbrisao.

Potragu otežavaju snažan vetar, niske temperature i slaba vidljivost, zbog čega nije bilo moguće angažovati helikopter.

Ne propustiteHronikaEVO KO JE MLADIĆ KOJI JE NESTAO NA TRIGLAVU: Tinejdžer iz okoline Čačka auto-stopom iz Ljubljane otišao do Triglava da planinari, pa nestao bez traga!
profimedia0307374931.jpg
HronikaPOTRAGA ZA NESTALIM SRBINOM NA TRIGLAVU UŠLA U 3. DAN: Tinejdžer krenuo na planinu, pa nestao bez traga, u snegu pronađeni tragovi i njegove stvari
planinari-alpinisti-lavina-samoni.jpg
HronikaTINEJDŽER IZ SRBIJE NESTAO NA TRIGLAVU: Pronađene stvari i tragovi u snegu, od njega ni traga već 2 dana
Slovenačka policija, ilustracija
HronikaTRAGEDIJA! SRPSKI PLANINAR POGINUO U SLOVENIJI: Izgubio se u mraku i survao sa Triglava u ponor!
294304819-5023028794486664-6584937880758041701-n.jpg