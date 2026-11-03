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Osnovno javno tužilaštvo u Smederevu postupa po krivičnoj prijavi protiv S.R. (35) iz Kovina, kome se na teret stavlja krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Osnovano se sumnja da je osumnjičeni navedeno krivično delo izvršio na taj način što je dana 25.10.2026. godine, tokom Vanrednih izbora za narodne poslanike Republike Srbije, u prepodnevnim satima u Kovinu naglo krenuo putničkim vozilom marke „Pežo“ 307 unapred, kojom prilikom je oštećenog V.K. udario u ruku, usled čega je i pao na kolovoz, a sve nakon što je oštećeni, po njegovim sopstvenim navodima, kao član mobilnog tima na izborima koji su se odvijali kritičnog dana, prethodno uočio putničko vozilo parkirano u blizini Doma zdravlja Kovin u kojem je uočio lice koje poseduje i prelistava papire nalik na biračke spiskove.

Opisani događaj je, prema navodima oštećenog, usledio u trenutku kada je oštećeni prišao vratima vozila i kroz prozor istog pokušao da od okrivljenog uzme navedene papire.

Nakon događaja oštećeni je najpre pregledan u Domu zdravlja Kovin, nakon čega je na dalje preglede upućen u Opštu bolnicu Pančevo, kojom prilikom su konstatovane – za sada lake telesne povrede.

U toku predistražnog postupka obavljen je razgovor sa okrivljenim i oštećenim, kao i sa više svedoka događaja, pribavljena je medicinska dokumentacija i sačinjena fotodokumentacija predmetnog vozila, a tužilaštvo će u daljem toku postupka hitno preduzeti i sve druge potrebne radnje u cilju pravilnog i potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja.