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Otac porodice koja je teško stradala u saobraćajnoj nesreći na obilaznici oko Čačka u noći između subote i nedelje prvi put je progovorio o onome što se dogodilo. On i njegova supruga ne mogu da shvate kako je vozač koji ih je udario, a kom je izmereno 1,54 promila alkohola već na slobodi.

- Išli smo iz pravca Konjevića, bili smo prvi na semaforu. Krenula je kolona, mi prvi, i pred sam izlazak on je proleteo na crveno i pravo u nas. Sve se videlo, sve svedoci i kamere. Cela kolona iza nas je svedočila, jer su svi za nama krenuli na zeleno svetlo - rekao je za RINU otac porodice, koji je zamolio da njegovo ime ne bude objavljeno.

Kako kaže, posle udara je nastao haos, jer u prvim trenucima nisu znali šta je sa decom.

- Meni je pukla ruka, noga povređena, od bola i otoka ne mogu da gazim na nju. Supruga ima nagnječenje grudnog koša i površinske rane po nogama, a sin na glavi, u predelu slepoočnice, ima izderanu kožu i otok - opisuje on povrede.

Ipak, najteže je prošla jednomesečna beba koja je zadobila frakturu lobanje i hematom i koja je prebačena na lečenje u Beograd.

1/5 Vidi galeriju Saobraćajna nesreća kod Čačka Foto: G. Injac, Kurir/D.Č., RINA

- Beba nam se bori za život, samo se molimo da nam ona bude dobro - kaže zabrinuti otac.

On ne krije ogorčenje zbog toga što je vozač "mercedesa" B. L. (34) iz Zemuna, nakon zadržavanja od 12 sati, pušten da se brani sa slobode.

- Kažu da je priznao krivicu i da je zato pušten da čeka suđenje na slobodi. Ne znam šta je imao da prizna kad je stvar jasna. Pijan je, i sve je hteo da nas pobije, kaže on i dodaje da strahuje da će, pošto mu je ovo prvo krivično delo, umesto zatvora dobiti samo novčanu kaznu.

Zvanično saopštenje policije

Prema saopštenju policije, B. L. je u subotu oko ponoći na obilaznici oko Čačka, na delu puta gde se saobraćaj odvija naizmenično jednom trakom, prošao na crveno svetlo i udario u "fijat" koji se kretao iz suprotnog smera.

Od siline udara automobil sa porodicom završio je ispod prikolice kamiona, a zatim se zarotirao na kolovozu. Protiv vozača je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku, podneta krivična prijava zbog ugrožavanja javnog saobraćaja, a puštanje osumnjičenog na slobodu izazvalo je revolt građana.