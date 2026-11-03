"BEBA SE BORI ZA ŽIVOT, A PIJANI VOZAČ JE NA SLOBODI?!" Ispovest oca povređene porodice kod Čačka: "Proleteo na crveno sa 1,5 promila, hteo je da nas pobije!"
- Otac porodice teško stradale kod Čačka kaže da je pijani vozač prošao na crveno i udario njihov automobil, dok je beba zadobila frakturu lobanje i hematom.
- Vozač B. L. (34) iz Zemuna imao je 1,54 promila alkohola, a nakon zadržavanja od 12 sati pušten je da se brani sa slobode.
- Porodica navodi da su i roditelji i starije dete povređeni, dok je automobil završio ispod prikolice kamiona.
Otac porodice koja je teško stradala u saobraćajnoj nesreći na obilaznici oko Čačka u noći između subote i nedelje prvi put je progovorio o onome što se dogodilo. On i njegova supruga ne mogu da shvate kako je vozač koji ih je udario, a kom je izmereno 1,54 promila alkohola već na slobodi.
- Išli smo iz pravca Konjevića, bili smo prvi na semaforu. Krenula je kolona, mi prvi, i pred sam izlazak on je proleteo na crveno i pravo u nas. Sve se videlo, sve svedoci i kamere. Cela kolona iza nas je svedočila, jer su svi za nama krenuli na zeleno svetlo - rekao je za RINU otac porodice, koji je zamolio da njegovo ime ne bude objavljeno.
Kako kaže, posle udara je nastao haos, jer u prvim trenucima nisu znali šta je sa decom.
- Meni je pukla ruka, noga povređena, od bola i otoka ne mogu da gazim na nju. Supruga ima nagnječenje grudnog koša i površinske rane po nogama, a sin na glavi, u predelu slepoočnice, ima izderanu kožu i otok - opisuje on povrede.
Ipak, najteže je prošla jednomesečna beba koja je zadobila frakturu lobanje i hematom i koja je prebačena na lečenje u Beograd.
- Beba nam se bori za život, samo se molimo da nam ona bude dobro - kaže zabrinuti otac.
On ne krije ogorčenje zbog toga što je vozač "mercedesa" B. L. (34) iz Zemuna, nakon zadržavanja od 12 sati, pušten da se brani sa slobode.
- Kažu da je priznao krivicu i da je zato pušten da čeka suđenje na slobodi. Ne znam šta je imao da prizna kad je stvar jasna. Pijan je, i sve je hteo da nas pobije, kaže on i dodaje da strahuje da će, pošto mu je ovo prvo krivično delo, umesto zatvora dobiti samo novčanu kaznu.
Zvanično saopštenje policije
Prema saopštenju policije, B. L. je u subotu oko ponoći na obilaznici oko Čačka, na delu puta gde se saobraćaj odvija naizmenično jednom trakom, prošao na crveno svetlo i udario u "fijat" koji se kretao iz suprotnog smera.
Od siline udara automobil sa porodicom završio je ispod prikolice kamiona, a zatim se zarotirao na kolovozu. Protiv vozača je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Čačku, podneta krivična prijava zbog ugrožavanja javnog saobraćaja, a puštanje osumnjičenog na slobodu izazvalo je revolt građana.
Kurir.rs/Rina