Viši sud u Beogradu odredio pritvor načelniku UKP Marku Kričku i Bošku Sekuloviću zbog zloupotrebe položaja.
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MUP UDALJIO KRIČKA I SEKULOVIĆA SA FUNKCIJA Evo ko preuzima rukovođenje UKP-om i Službom za suzbijanje kriminala
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Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je Viši sud u Beogradu 3. novembra doneo rešenje o određivanju pritvora načelniku Uprave kriminalističke policije (UKP) Marku Kričku i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću.
Na osnovu sudskog rešenja, doneta su i rešenja o njihovom privremenom udaljenju sa rada, u skladu sa Zakonom o policiji.
Kako je navedeno u saopštenju MUP-a, rukovođenje Upravom kriminalističke policije i Službom za suzbijanje kriminala u narednom periodu preuzeće zamenici načelnika.
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