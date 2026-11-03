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Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je Viši sud u Beogradu 3. novembra doneo rešenje o određivanju pritvora načelniku Uprave kriminalističke policije (UKP) Marku Kričku i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću.

Na osnovu sudskog rešenja, doneta su i rešenja o njihovom privremenom udaljenju sa rada, u skladu sa Zakonom o policiji.

Kako je navedeno u saopštenju MUP-a, rukovođenje Upravom kriminalističke policije i Službom za suzbijanje kriminala u narednom periodu preuzeće zamenici načelnika.

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