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Dok se Macura sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja, dvojica zaposlenih terete se da su mu omogućila neovlašćene ulaske u trezor, tokom kojih je, kako se sumnja, izneo 45 milijardi dinara. Poznavaoci prilika ističu da svako ko se na bilo koji način ogreši o zakon mora za to i da odgovara.

Detaljnije o ovoj temi za emisiju "Crna hronika" koja se emituje na Kurir televiziji govorili su Dragomir Anđelković, analitičar, Nemanja Todorović, Pokret slobodnih građana i Nebojša Obrknežev, Centar za društvenu stabilnost.

- Sada su odjednom mnogi počeli da rade svoj posao onako kako bi trebalo. To je direktan odraz njihovog osećanja da se postojeći sistem ruši i da mogu da odgovaraju za ono što se dešavalo prethodnih godina. Čak i oni koji se možda nisu previše ogrešili o zakon sada se pitaju da li će opstati - kaže Anđelković.

Dragomir Anđelković, analitičar Foto: Kurir Televizija

"Hapšenja su rezultat promena na izborima"

Ocenio je da su političke promene pokrenule niz hapšenja i otvorile pitanje kako je moguće da čovek koji je 2008. godine osnovao menjačnicu za kratko vreme postane milijarder.

- Svi se sada "dokazuju" tako što počinju da rade posao koji su odavno morali da obavljaju. Nema sumnje da su hapšenja do kojih dolazi rezultat promena na izborima. Da toga nije bilo, niko se ne bi zapitao da li je u Srbiji moguća holivudska priča da čovek koji je 2008. godine osnovao menjačnicu postane milijarder u tako kratkom roku. Da li je to zaista moguće čak i u Americi, a kamoli u Srbiji - naveo je.

Kako su istakli za Kurir TV, problem ove banke isključivo je finansijske prirode, odnosno reč je o problemu likvidnosti.

- Iskreno, mislim da je reč o nedostatku novca u banci koja je u jednom trenutku, praktično preko noći, prestala da bude likvidna. Sve firme koje su bile deponenti u banci povukle su svoj novac, pa je banka ostala bez sredstava. To je vrlo jednostavno. U tome je i bila suština propasti banke - odjednom su svi pokušali da povuku novac koji su mogli. Banka je preko noći ostala bez novca i, kada bi se sutradan otvorili šalteri, ne bi imala nijedan dinar da isplati bilo šta, odnosno da bilo kome da novac, jer ga jednostavno više nije bilo - objasnio je Todorović.

Nemanja Todorović, Pokret slobodnih građana Foto: Kurir Televizija

Dan ranije uhapšen je načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj u vezi sa slučajem teškog ubistva Aleksandra Nešovića, počinjenog u restoranu na Senjaku u maju ove godine. Hapšenje je usledilo po krivičnoj prijavi advokata i pomoćnika direktora policije Veselina Milića. Po istoj prijavi priveden je i načelnik Službe za suzbijanje kriminala Boško Sekulović.

- Vrlo je verovatno da će mnogi koji budu uhapšeni biti i osuđeni, jer postoje razlozi za njihovo hapšenje i procesuiranje, a vrlo verovatno i za osudu. Ipak, treba poći od toga da je ovo što danas imamo manje borba za pravdu, a više razračunavanje. Međutim, sve to na neki način doprinosi uspostavljanju sistema u kojem će pravda zaista biti na prvom mestu, a ne dnevno-političke igre - kaže Anđelković.

Marko Kričak Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Što se tiče samog Krička, reč je o unutrašnjem procesu koji se odvija u policiji, a pokrenut je po prijavi Veselina Milića. Naravno, čekamo da vidimo ishod svega toga i da li je neko počinio krivično delo ili nije. Kada je reč o hapšenju gospodina Macure, videćemo da li će i njemu i Kričku biti određen pritvor i koliko će on trajati. Predstoji nam, naravno, sudski epilog. Ukoliko je neko kriv, treba da odgovara, a ukoliko nije, biće pušten - za emisiju "Crna hronika", zaključio je Obrknežev.

Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović izjavio je na konferenciji za medije da hapšenja Krička i Sekulovića nemaju veze sa izborima, već da su rezultat predistražnih radnji koje su započete u maju ove godine.

03:09 "ČOVEK OSNOVAO MENJAČNICU, PA POSTAO MILIJARDER!" Stručnjaci o slučaju Macure: Hapšenja su rezultat promena na izborima Izvor: Kurir televizija

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